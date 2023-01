BBB 23: Após discussão por fio dental, Amanda se declara para Cara de Sapato

Durante festa no BBB 23, sister Amanda beija pescoço de Antonio 'Cara de Sapato' Jr. e trocam declarações após briga por fio dental

A festa das líderes Bruna Griphão (23) e Larissa (24) agitou a casa do BBB 23 na noite de quarta-feira, 25! Após se desentenderem por conta de uma brincadeira, Amanda (31) e Cara de Sapato (32) selaram as pazes.

Durante a festa, a médica chamou o lutador para tirar uma foto. Ela deu um beijo no pescoço do brother e se declarou: "Gosto muito de você, cara!"

Cara de Sapato, então, respondeu: "Eu também, muito. O que eu falei é muito verdade."

Mais cedo, os dois acabaram discutindo por conta da pegadinha do fio dental e Cara de Sapato achou que a médica poderia ter avisado sobre a brincadeira. Os brothers deixaram pedaços de fio dental jogados no banheiro da casa, como uma forma de pregar peça no lutador de MMA, que é bitolado com questões de limpeza e organização. "Se eu tivesse ido dormir sabendo que era resenha... eu não sabia que era resenha", disse ele, que justificou dizendo que perguntou aos brothers se era brincadeira e entendeu que não era.

BBB 23: Key Alves revela para quem quer dar o Castigo do Monstro

A jogadora de vôlei Key Alves quer ganhar a prova do anjo do BBB 23, da Globo, para alfinetar Bruna Griphao e Larissa. Após ter sido colocada no paredão pelas líderes da semana, ela contou que quer dar o Castigo do Monstro para as duas rivais.

Key fez a revelação durante uma conversa com Cristian. “Agora o monstro vai para as meninas por elas terem colocado a gente”, disse ela. Cristian perguntou que se ela tem certeza desta jogada, e ela confirmou. “Certeza. Mas é com força. Não tenho nem dúvida. Ainda falo, é só o Monstro, não quer dizer que vou votar em vocês. Tenho outras prioridades”, afirmou.

