BBB 23: Gustavo critica MC Guimê e aconselha Cezar Black sobre o jogo

O líder Gustavo chamou Cezar Black para conversar e aconselhou o colega sobre a forma de agir no jogo

Gustavo e Cezar Black conversaram sobre o jogo do BBB 23 no quarto do Líder na tarde desta quarta-feira, 8. O líder da semana aproveitou o momento para aconselhar o enfermeiro.

"Confio muito em você. Você tem que ser você aqui dentro. Você pode resenhar com todo mundo, ninguém vai ficar te julgando", afirmou ele, que em seguida pediu para o amigo apenas ter cuidado na hora de falar de jogo com o outro grupo.

"Se você falar demais, você vai se ferrar... Resenha e, na hora de jogar, a gente sobe aqui [conversa, etc] (...) A gente vai escutar sua opinião... A gente é um grupo, a gente tem que sentar e resolver as coisas como um grupo", acrescentou Gustavo.

Gustavo critica Guimê

Um pouco depois, o affair de Key Alves começou a analisar alguns jogos da casa e decidiu opinar sobre o comportamento de MC Guimê. Gustavo afirmou criticou o cantor e afirmou que se ele for para o paredão, será eliminado.

"O Guimê é massa, mas eu acho que, se ele bater no Paredão, ele sai. Importa o que ele faz aqui dentro... É o que ele está fazendo aqui dentro que a galera olha. Observei tanto ele...", disse ele, ressaltando que o marido de Lexa ficou muito próximo de Gabriel, o segundo eliminado do reality. "Ele é igual ao Gabriel, tem atitudes iguais ao do Gabriel...", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!