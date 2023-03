BBB 23: Guimê revolta brothers ao acordá-los com alarme durante a madrugada

O cantor MC Guimê causou revolta nos participantes do BBB 23 ao acordá-los com um alarme no meio da madrugada

Na madrugada desta quarta-feira, 15, MC Guimê causou comoção na casa mais vigiada do Brasil ao acordar os participantes do BBB 23 com um alarme.

O cantor decidiu usar um card no Quarto do Líder que acordaria a casa toda. “Galera do pay-per-view fiquem ligados no que vai acontecer agora nessa casa”, anunciou o Líder da semana ao acionar o alarme.

Ricardo, que escapou da eliminação nesta última terça-feira, 14, estava no banheiro e saiu correndo para a área externa da casa acreditando se tratar do Big Fone. Ao perceber do que se tratava, começou a xingar o cantor. “Seu otário”, gritou na escada que dá para o quarto do Líder.

Os brothers decidiram tirar satisfação com Guimê e ficaram no pé da escada chamando pelo Líder. “Desce aí irmão, que eu vou te catar aqui. Que susto”, comentou Ricardo.

Márvvila comentou que talvez o MC já estivesse dormindo, logo após acionar o alarme. Mas foi refutada por Ricardo: “Que dormindo, ele acabou de subir. Estava escovando os dentes comigo agora”.

Aline Wirley decidiu subir as escadas e ficar na porta do Quarto do Líder para tirar satisfação com Guimê. Enquanto isso alguns brothers riam com a situação e brincavam ao tentar chantagear Guimê a descer do quarto. “Ninguém vai na sua festa amanhã”, brincou Sarah Aline.

Quando os brothers ameaçaram que iam esconder os cigarros do cantor, ele abriu a porta com cara de sono, se deparou com Aline, e logo se fechou no Quarto. Após os brothers ficarem em dúvida se Guimê estava mesmo dormindo ou não, o artista abriu a porta e desta vez saiu rindo.

Estratégia!

Em conversa com Gabriel Santana na academia, Cezar Black comentou sobre seus próximos passos no jogo após escapar de uma eliminação nesta última terça-feira.

"A Bruna tem um gênio, um temperamento mais difícil, mais explosivo. Então eu acho que ela pode ser uma pessoa que saia se for de primeira", opinou o enfermeiro.