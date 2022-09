BBB 23: Globo coloca limitação no Jogo da Discórdia

Globo toma decisão sobre o Jogo da Discórdia no BBB 23 após ter problemas na edição anterior

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 09h39

A TV Globo vai ser mais rígida sobre o Jogo da Discórdia no BBB 23. Segundo o site Notícias da TV, a emissora deverá limitar o horário de exibição da dinâmica nas noites de segunda-feira para não repetir as polêmicas da edição anterior.

Ao longo do BBB 22, o Jogo da Discórdia ultrapassou o horário na grade da emissora e causou atrasos nos programas que foram exibidos na sequência, como o Jornal da Globo e o Conversa com Bial. Isso gerou comentários e memes nas redes sociais e também nos bastidores da emissora. Assim, na nova temporada, apenas o início da dinâmica deve ser exibido na TV aberta. E a sequência do jogo deverá ser acompanhada pelo público pelo Multishow, na TV fechada, ou pelo pay-per-view.

A nova temporada do Big Brother Brasil deverá começar no dia 16 de janeiro e será comandada por Tadeu Schmidt.

Mudança no prêmio do BBB

Segundo um comunicado da TV Globo, os participantes da vigésima terceira edição do programa poderão ver o valor final do prêmio mudar ao longo da temporada.

Segundo o site Notícias da TV, por cada paredão que o participante voltar, ele ganhará uma quantia, ainda não revelada, que poderá ser acrescentada ao valor final do prêmio. Entretanto, só o vencedor receberá o valor adicional. O texto ainda diz que os 2° e 3° colocado também terão mudanças em suas premiações, que atualmente são de R$ 150 mil e R$ 50 mil.