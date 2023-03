BBB 23: Gil do Vigor declara torcida para sister: 'Tem que ser campeã'

Gil do Vigor defende sister como a campeã do BBB 23 e defende a sua opinião: 'Sigo gostando dela'

O ex-BBB e economista Gil do Vigor surpreendeu ao declarar quem é a sua participante favorita para vencer o BBB 23, da Globo. No Twitter, ele declarou a sua torcida por Domitila Barros.

O assunto surgiu quando a ex-BBB Lumena afirmou: “Domitila tem que ser uma das finalistas desse BBB!”. Então, Gil respondeu: “Ela tem que ser a campeã”.

Logo depois, uma seguidora discordou de Gil do Vigor e ele defendeu a sua opinião. “A Domitila é minha conterrânea, uma mulher forte! Óbvio que tem erros (na minha edição eu errei demais) mas eu sigo gostando dela.mas eu sempre falo, o BBB não precisa e não deve virar uma guerra, podemos torcer para pessoas diferentes e ainda assim sermos todos amigos. Queria que as pessoas conseguissem torcer de maneira leve e sabendo separar o jogo da vida real”, afirmou.

Gil do Vigor fala sobre a desistência de Bruno do BBB 23

Há pouco tempo, o ex-BBB Gil do Vigoropinou sobre a saída de Bruno Gaga do BBB 23, já que o rapaz apertou o botão da desistência. Nas redes sociais, Gil apoiou o rapaz após ele tomar essa decisão difícil.

“Acabei de ver que o Bruno desistiu do Big Brother. Quero mandar aqui todas as energias positivas pra ele! Eu não estava assistindo tão assiduamente todas as provas. Mas a gente sabe, como a gente veio de uma origem muito humilde, a gente pobre [que] só tem uma oportunidade", disse ele.

Logo depois, ele completou: "Gente, ninguém está isento de desistir, de querer desistir. Eu quis desistir várias vezes! Talvez se tivesse o botão, eu teria desistido no dia que a Carla voltou. Minha cabeça ficou muito mexida e eu quase desisti, sim, naquele dia. Então graças a Deus não tinha nenhum botão e nem nada! Então a gente não consegue julgar o outro sem estar vivendo a mesma experiência que a pessoa e ansiedade é um negócio que não se controla. No dia que eu fiquei indignado e que virou meme hoje em dia, aquele dia eu tive uma crise e um ataque muito grande. Se tivesse o botão eu teria apertado e então toda minha sensibilidade pro Bruno".