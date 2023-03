BBB 23: Gabriel revela momento tenso: 'Fiquei pálido'

Gabriel Fop relata momento em que ficou sem chão no BBB 23 e declara: 'A vista ficou escura'

O ex-BBB Gabriel Fop está confinado na Casa do Reencontro, que é a repescagem do BBB 23, da Globo, e relembrou um dos momentos mais tensos de sua passagem pelo reality show. Ele contou que ficou sem chão e teve um mal-estar após o alerta do apresentador Tadeu Schmidt sobre a relação dele com a atriz Bruna Griphao.

Em um desabafo, o rapaz relembrou detalhes do que sentiu e como ficou naquela noite. "Eu fiquei muito triste. Foi o pior dia da minha vida, aquele domingo do Bate-Volta. O pior, de longe. Quase desmaiei. Quando o Tadeu deu aquela notícia, ele foi pro intervalo e depois teve o Bate-Volta", disse ele.

Então, ele contou sobre os sintomas físicos que sentiu. "Quando ele foi pro intervalo, eu fui para a cozinha. E aí, mano, a hora em que eu levantei do chão a minha pressão foi lá no... Eu fiquei pálido. Fiquei na cozinha branco, irmão. A vista ficou escura", relembrou.

"Foi o tempo de eu tomar uma água e o Tadeu voltou. E com que cabeça eu fui jogar o Bate-Volta? Não passava nada na minha cabeça. Estava vazia. E [a prova] era um quebra-cabeça. Só que tinha uma frase embaixo, e eu não conseguia ler, mano. Só caiu a minha ficha depois que eu voltei para dentro. Naquela hora, meu mundo desabou", afirmou.

Por fim, ele contou como ficou no dia seguinte. "O f*da pra mim foi até o dia seguinte. Eu estava morrendo de vergonha. Ter que acordar, ver todo mundo, ver a Bruna de novo... Foi porrada. Mas depois foram passando os dias e foi aliviando", comentou.

Desabafo!

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo.

"Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.