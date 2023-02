BBB 23: Gabriel explica nova fase e recebe conselhos: "É preciso uma reeducação"

Gabriel se declarou arrependido de polêmicas e relembrou discurso de Tadeu Schmidt

Gabriel Tavares conversou com Fábio Assunção, Dona Déa e Lívia Andrade sobre sua trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil, durante o programa Domingão com Huck.

Ele relembrou o recado de Tadeu Schmidt, que comentou sobre algumas das atitudes do ex-BBB durante o relacionamento dele com Bruna Griphao.

"Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados", disse o apresentador.

Agora, já fora da casa, Gabriel foi aconselhado por Dona Déa a levar a situação como um aprendizado e uma chance de evoluir: "O importante é se você aprendeu a lição, porque a vida é cheia de erros e acertos. Eu não sou perfeita, ela não é perfeita, ninguém aqui é perfeito, mas a gente tem sempre que estar aprendendo. Se serviu de lição, meus parabéns".

Lívia Andrade comentou que mudanças não acontecem do dia para noite, mas que tem certeza que o episódio marcou a vida de Gabriel. Além disso, ela explicou que o modelo pode servir de exemplo.

"Acho que é preciso uma reeducação geral. Achei muito importante o papel do Tadeu em fazer esse alerta. Isso não é bonito, não é engraçado, não é legal para ficar gerando engajamento, notícia...".

O ex-BBB agradeceu os posicionamentos e disse como está encarando a nova fase na vida: "Eu olhei para dentro, refleti sobre os meus erros, assumi, me arrependi, fiquei extremamente envergonhado. Mas acredito que o processo está acontecendo...".

Reencontro com brother

Após disparar diversos comentários desagradáveis contra Bruno Gaga dentro do BBB 23, Gabriel Fop pediu desculpas por ter causado constrangimento ao colega dentro do confinamento. O ex-brother afirmou que sente interesse em reencontrá-lo após o programa.