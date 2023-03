BBB 23: Fred revela detalhes da relação com Bianca Andrade: 'Tinha vontade de casar'

Fred surpreende ao contar que tinha planos de casar com Bianca Andrade, que é a mãe do seu filho: 'Fui morar junto'

Participante do BBB 23, da Globo, Fred surpreendeu ao revelar detalhes de sua relação com Bianca Andrade, a Boca Rosa, que é a mãe do seu filho, Cris. Em uma conversa com os colegas de confinamento, ele confessou que tinha planos para se casar com a influencer, mas eles se separaram antes disso acontecer.

“Quando eu fui morar junto com ela, eu pensei que eu fosse a pessoa que mais trabalhava no mundo, mas eu descobri que eu era a segunda”, afirmou ele. Então, Aline Wirley perguntou se eles se casaram, e o rapaz negou. “Não de cerimônia, papel, nem nada. Só juntamos mesmo, maseu tinha vontade de casar”, contou.

Por fim, ele contou sobre o tempo de relacionamento deles. "Juntos, juntos, foram dois anos e pouco. Ao todo tem uns cinco anos aí, mas a gente ficava escondido para não acontecer o que aconteceu, de ficar gente falando e se metendo em nossa vida", afirmou.

Fred entrega reação de Bianca ao contar que iria para o Big Brother Brasil

Na área externa do BBB 23, Fred conversa com a ex-rouge, Aline Wirley e a médica Amanda, sobre a reação da ex-BBB Bianca Andrade, e mãe do seu filho, quando soube que ele viria para o BBB."Em um primeiro momento, ela desligou na minha cara", diz rindo. Logo depois, explica melhor: "Ela falou ‘pera, preciso processar’".

A ex-sister foi a primeira pessoa para quem ele falou - "por causa do neném" - e afirmou: "Se ela falasse 'não', eu não viria. Mas aí, a gente foi conversando, foi amaciando, depois ela foi uma das que mais me apoiou".

Quando a participação do youtuber foi anunciada, a influencer fez questão de declarar sua torcida e demonstrar seu apoio para o papai do Cris. “Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, escreveu a influencer. “Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada."