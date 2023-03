BBB 23: Fred Nicácio tenta assustar brothers durante a prova do líder

Durante a Prova do Líder no BBB 23, Fred Nicácio tenta assustar brothers para eliminá-los e web se diverte com estratégia falha do médico

Durante a Prova do Líder de resistência na casa do BBB 23, Fred Nicácio (35) armou um plano para tentar eliminar os concorrentes da disputa.

O médico comentou com Domitila Barros (38) que vai dar um susto nos brothers. Enquanto Bruna Griphao (24) e Larissa (24) cantavam para incomodar os participantes, o médico avisou a aliada no jogo sobre sua estratégia.

"Eu vou dar um susto. Agora não, tá? Quando você ouvir uma voz gritando não tira a mão, fica atenta, vai ser quando estiver bem silêncio, entendeu? Não se assusta, não vai ser agora, vai ser depois", disse ele.

Pouco tempo depois, o médico afirmou: "Vai ser depois, bem depois, tá? Quando estiver silêncio, vou dar um susto em todo mundo, entendeu?". A ativista, então, pediu: "Me dá algum sinal".

"Quando virar pra cá, provavelmente. Quando virar pra cá de novo, eu vou dar um grito no ouvido da Bruna, entendeu?", respondeu Fred.

O médico esperou os brothers ficarem em silêncio e quando todo mundo menos esperava, deu um grito. No entanto, a estratégia de Nicácio não deu muito certo e a web não perdoou a tática do brother e se divertiu. "E esse gritinho do Fred agora achando que ia assustar alguém", disparou um. "Era esse o grito do Fred? KKKKKKKKKKKKKK", debochou outra.

Fred Nicácio tenta assustar brothers durante a prova do líder:

O grito do Fred Nicácio



Entenda a tática do brother para a Prova do Líder https://t.co/CR5Oa6sxBT#BBB23#RedeBBB#ProvaDoLíderpic.twitter.com/8gwmlt7AKZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2023

BBB 23: Fred Nicácio revela possível indicação ao paredão

Fred Nicácio conversou com Domitila Barros e Sarah Aline na cozinha da Xepa sobre a formação do próximo paredão do BBB 23. O médico começou a pensar nas opções que seu grupo terá, e qual a melhor estratégia para seus aliados não serem eliminados do jogo. Ele explicou para sisters que acredita que uma berlinda entre Amanda e Marvvila pode ser arriscado para a cantora.

"Se coloca a Bruna (Griphao), Amanda e Marvvila, fica a mesma coisa, um lado da moeda pro outro. E aí, vai virar um Paredão entre Marvvila e Amanda, e aí é um Paredão muito arriscado", afirmou ele.

Sarah pontuou que seria interessante a votação ser aberta, assim eles saberiam quem escolher. "Se fosse aberto, seria muito bom pra gente", comentou a psicóloga. "Por isso que eu falo que acho que vai ser no Confessionário para dificultar esse direcionamento, entendeu?", respondeu Nicácio.

