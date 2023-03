BBB 23: Fred e MC Guimê apostam em quem vai sair no paredão desta terça-feira

Fred e MC Guimê dão palpite sobre quem será eliminado do BBB 23 no paredão quádruplo desta terça-feira, 14: 'Tudo da mesma levada'

Os brothers Fred e MC Guimê resolveram opinar sobre quem pode ser eliminado do BBB 23 no paredão quádruplo desta terça-feira, 14. Em uma conversa, os dois apontaram que apostam na eliminação de Cezar Black ou Domitila Barros.

Guimê afirmou: “Acredito que o Black saia, mas acho também que a Domitila pode sair. Se sair dois, eu quero que aconteça isso. Pelo meu jogo, seria bom que saísse Black e Domitila”.

Então, Fred completou: “Se for se apegar as teorias, é só ver as últimas pessoas que saíram. É tudo da mesma levada, da mesma pegada lá... Principalmente Domitila e Black”. Guimê ainda afirmou: “O modo de jogar, as atitudes...”.

Por fim, Fred declarou: “Tudo, mano. As atitudes... Tem quadro paredões que sai a mesma galera, que é a galera de lá. Então é isso que me deixa muito confiante. Obvio que as coisas aqui não tem muita lógica”.

Vale lembrar que o paredão da semana é disputado por Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo. Os quatro foram emparedados no último domingo. Relembre aqui como foi a formação do paredão quádruplo.

Larissa fala sobre adversários serem eliminados: ''Qualquer um que sair vai ser bom''

Após a formação do paredão deste domingo, 13, a professora de Educação Física Larissa, emparedada pela votação da casa, comentou com seus aliados no Quarto Deserto que enxerga vários motivos para seus adversários na berlinda, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface serem eliminados.

"Eu tenho motivo para os três saírem. Os três comigo. Domitila falou aquilo lá sobre mim que é nada a ver. Achei muito sem noção. O Alface tá com uma briga, formou com a casa inteira para votar em mim. E o Black, na minha cabeça era um combinado de não se votar essa semana. E também tinha consideração por termos ganhado a Prova juntos. E combinamos isso. Na minha cabeça estava em pé ainda", comentou a sister.

Em seguida, Larissa falou que qualquer um deles que for eliminado seria bom para eles. "Qualquer um dos três que sair vai ser bom. Mas vai saber se a errada não sou eu? Eu não tenho nem noção de quem vai sair", disse ela para Fred Desimpedidos e outros brothers.