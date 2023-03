BBB 23: Fred é Bissexual? Brother já revelou experiência com amigos

Antes de revelar interesse em Di Ferreiro, Fred já comentou no BBB 23 sobre experiência com amigos

O influenciador Fred (33), um dos integrantes do time Camarote do BBB 23, confessou na madrugada deste sábado, 18, que o cantor Di Ferreiro (37) despertou seu "lado bissexual" durante a festa do programa. No entanto, o que algumas pessoas não sabem é que o brother já viveu experiência com amigos.

"O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado", confessou o influencer, que completou dizendo como Di Ferreiro teria 'mexido com ele'. "Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother", revelou o jornalista enquanto tomava banho.

Para quem não lembra, logo no início do programa o ex-marido de Bianca Andrade abriu a sua intimidade para os colegas de confinamento e revelou que já trocou beijos com alguns colegas. O assunto surgiu após Amanda dizer que deu selinhos em outras mulheres pela primeira vez na vida.

"Eu fui falar para a Aline: 'Gente, eu nunca tinha dado um selinho em uma mulher", disse Amanda, que acabou beijando Larissa e Bruna Griphao na festa do líder de Cara de Sapato.

"Eu nunca fiquei com mulher, mas selinho eu já tinha dado nas minhas amigas", disse Larissa. Cara de Sapato, que também participava da conversa, opinou: "Normalmente, meus amigos e amigas são só amigos e amigas. Eu fico na vibe de beijar bochecha".

Em meio ao bate-papo revelador, Fred então contou sua experiência: "Eu beijo os meus amigos" . Questionado se os beijos são na boca, o influencer confirmou: "Não linguona, mas eu já dei muitos selinhos. Todos os meus amigos eu já beijei".