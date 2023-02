BBB 23: Fred diz que beijou homem no Catar: "contra o sistema"

Fred desimpedidos comentou em outra conversa que já beijou os amigos também

O jornalista Fred contou que desafiou o sistema ao beijar um homem no Catar, quando foi assistir à Copa do Mundo no ano passado.

Conversando com Antonio Cara de Sapato, ele comentou que viajou para o país nos Emirados Árabes e que lá não é permitido beijar em público.

“A balada acabava 2 da manhã. Não podia beijar na balada, tinha segurança", contou o influenciador digital.

Interessado, o lutador perguntou se ele havia se envolvido com alguém. “Tu beijou?”, questionou.“Beijei. E beijei homem ainda, dei selinho. Falei ‘Ah, é contra o sistema, f*da-se, porque lá não pode ter nenhuma demonstração de carinho”, surpreendeu.

Fred já havia contado que beijou outros amigos

Em outra ocasião, Amanda disse que se surpreendeu ao dar selinho em Larissa e Bruna Griphao. Ela disse que nunca tinha beijado mulheres Fred então, rebateu:"Eu beijo os meus amigos".

Sapato perguntou se eram beijões e ele respondeu: "Não linguona, mas eu já dei muitos selinhos. Todos os meus amigos eu já beijei."

Cara de Sapato disse que não fazia o mesmo e Fred Desimpedidos rebateu: "Então seu dia está chegando. Se eu ganhar o Líder, já prepara o beiço."