BBB 23: Fred confessa que ficou decepcionado com brother: "É uma pessoa mentirosa"

Fred, o último eliminado do BBB 23, participou do 'Mesacast BBB Tá On e durante o programa confessou que ficou decepcionado com um brother, tanto que ele não planeja manter contato com essa pessoa fora da casa.

O influenciador digital confessou que ficou chateado com Gabriel Fop, porque descobriu que ele mentiu no confinamento. Os dois, aliás, eram aliados no começo no reality show.

"Cumprimentei todo mundo e tinha uma pessoa que eu não queria cumprimentar. O Gabriel. Fiquei muito chateado com o Gabriel porque ele mentiu, foi mentiroso. Eu acho que ele é uma pessoa mentirosa assim de fato", afirmou ele.

Em seguida, o jornalista relembrou momentos do jogo em que o modelo mentiu para ele e contou como foi vê-lo na Casa do Reencontro. "Quando eu encontrei ele na Casa do Reencontro, falei: 'Que bom te ver bem', fui sincero. E aí dentro ele continuava ainda me cutucando. Então foi algo que peguei mal. Não consegui não cumprimentar ele, eu nunca virei a cara para ninguém. Mas cumprimentei ele de maneira fria", explicou.

Reencontro com o filho

Nesta última quarta-feira, 22, Fred encantou as redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto do seu reencontro com o filho. O influenciador compartilhou uma selfie com o filho Cris, fruto do seu relacionamento com a youtuber e empresária Bianca Andrade.

O jornalista surgiu deitado no chão vestindo uma camiseta regata branca. Já o pequeno Cris aparecia sorrindo ao lado do pai com uma camiseta verde. "Agora sim, com o meu maior prêmio", disse ele na legenda.

