BBB 23: Fred compara Domitila a Juliette e ataca: "Quer se vitimizar"

Isolados no Quarto Branco, Fred citou a campeão do BBB 21 ao acusar Domitila de vitimismo

O clima está tenso entre os brothers no BBB 23 e mais uma vez, sobrou para Juliette Freire (33). Isolados no Quarto Branco enquanto enfrentam uma prova de resistência, Fred Desimpedidos (33) acusou Domitila Barros (38) de tentar assumir o papel de vítima do reality e citou o nome da campeã da edição de 2021.

Tudo começou quando Fred detonou a reação de Domitila após a saída de Key Alves (23) do reality no paredão de ontem: "Você nunca foi prioridade de ninguém, e é um jogo. Ontem a sua amiga, no momento dela sair, você nem isso respeitou. E fala de respeitar o próximo... Não tinha nada a ver com você. Paredão é sobre quem sai”, o jornalista se revoltou,

Quando os brothers se despediam da jogadora de vôlei, Domitila comemorou sua permanência na casa e atacou seus rivais. Fred detonou a atitude: “Você quis se vitimizar no ao vivo. Você tá se achando a 'Juliettona' do negócio", disparou. Ela não deixou barato: "Só tem uma Juliette. E meu nome é Domitila Barros”, Domitila rebateu o jornalista.

Revoltada com o ataque do brother, a ativista também afastou qualquer chance de proximidade: “E não me chame de 'Domi', pra você é Domitila. Fredinho, cigarrinho, acabou-se”, disse para o jornalista. Os dois disputam um carro 0 km e a imunidade da semana na dinâmica. O perdedor irá direto para o paredão sem bate e volta.

Fred disse que Domitila quer se vitimizar no ao vivo, e que tá se achando a Juliette do negócio.



Domitila: “Só existe uma Juliette e meu nome é Domitila Barros, não me chame de Domi mais não, me chame de Domitila.” #BBB23pic.twitter.com/ZMmMzQN9NX — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023

Em pouco tempo no Quarto Branco, Domitila e Fred batem boca:

Embora tenha começado na manhã desta quarta-feira, 08, o Quarto Branco já rendeu momentos de tensão para a edição do BBB 23. Domitila escolheu Fred para enfrentar a prova de resistência e desde então, os brothers seguem uma discussão calorosa sobre seus posicionamentos divergentes no jogo, com direito a críticas pesadas e ameaças de ambas as partes. Confira os vídeos e fique por dentro!