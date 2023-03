BBB 23: Fred comemora 8 anos do novo nome: "Mudou minha vida"

No raio-x, Fred falou sobre a mudança de seu nome e brincou sobre o sobrenome que ganhou no reality

Durante o raio-x do BBB 23, Fred aproveitou para comemorar uma data muito importante na sua vida. Nesta quinta-feira, 2, completou oito anos que o jornalista, que se chama, Bruno, passou a ser chamado de Fred.

O brother foi 'rebatizado' após entrar para o canal 'Desimpedidos', no YouTube, por se parecer com o ex-jogador de futebol Fred, que atuava no Fluminense.

"Segundo as minhas contas, acho que hoje é dia 2 de março, e foi o dia que nasceu o Fred! Oito anos dessa história que não tem nem o que dizer o quanto isso mudou minha vida, o quanto mudou a vida da minha família, das pessoas que trabalham comigo", disse ele.

Em seguida, Fred também falou sobre uma nova mudança de nome após entrar no BBB 23. Como existia outro participante com o nome Fred, os participantes passaram a chamá-lo de Fred Bruno. O jornalista gostou da ideia e adotou o 'sobrenome'.

"Comemorar essa data aqui dentro do Big Brother é muito especial. E também dentro do Big Brother acabei virando Fred e Bruno ao mesmo tempo, essa junção, então estou feliz demais", comemorou.

Perfil de Fred comemora aniversário do novo nome

O perfil oficial de Fred também comemorou a data. No Instagram, eles publicaram várias fotos em que o youtuber aparece no canal Desimpedidos e falaram sobre a mudança do nome dele.

"Hoje é dia de festa! Aniversário do Fred Desimpedidos! Sim, o Fred Desimpedidos nasceu no dia 02/03/2015! Já são 8 anos de uma história dahora demais! São mais de 9 milhões de pessoas inscritas no canal e mais de 10 milhões aqui no Instagram!".

"E é bonito de ver o orgulho que o Fred tem por essa trajetória! O Desimpedidos foi a casa que recebeu o Bruno Carneiro de braços abertos e juntos eles fortaleceram essa potência do entretenimento esportivo! Obrigada a todos que estão aqui desde lá ou que chegaram no meio do caminho nesses 8 anos! Viva a zueira", completaram.

Confira:

