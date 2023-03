BBB 23: Fred alfineta rivais após Jogo da Discórdia: 'Traiu e segue traindo'

Fred justificou suas atitudes no BBB 23 e detonou brothers após confusão em dinâmica

A casa mais vigiada do Brasil amanheceu em completa tensão depois do Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 07. Fred (33), que teve alguns embates durante a dinâmica, surgiu sorridente em seu Raio-X desta manhã e aproveitou para alfinetar seus rivais e explicar seu posicionamento no BBB 23.

“Noite dura ontem, né? Jogo da discórdia, é uma das noites mais duras da minha vida, não vou negar, foi bem difícil sim, mas não vou ficar me vitimizando, muito pelo contrário, me deixa muito mais forte por conta das minhas verdade, você sabem, vocês viram”, Fred iniciou o desabafo no vídeo diário.

“Todas as atitudes que eu tive foram de coração foram para proteger uma pessoa de coração e isso revoltou demais as pessoas, cada um tem seu direito, mas enfim mostrou o pior lado das pessoas, inclusive até o meu, mas só em uma reação”, o brother justificou porque teria causado discórdia dentro da casa.

Fred também criticou os rivais com quem discutiu durante o game: “Ricardo, totalmente descriterioso, traiu o grupo e segue traindo, a Sarah entendo a dor dela, mas ela apertou minha mãe falou que me abraçaria e agora fez tudo o que fez, e o Cezar e a Domitila em cima de uma má interpretação com o Gabriel”, disparou.

Por fim, o jornalista se mostrou confiante e disse que não vai deixar isso abalar seu posicionamento no reality: “Cheguei dando bom dia para todo mundo, porque eu não devo nada pra ninguém. A minha movimentação pode não ter sido a melhor? Vai depender da interpretação do jogo de cada um, mas eu que eu mexi no jogo, eu mexi”, explicou.

⚡️❌: Depois de uma noite longaaa de discórdia, o Fredão usou o raio-x de hoje pra dizer como tá se sentindo e repassar tudo o que rolou: “mostrou o pior lado das pessoas, inclusive até o meu”



Eita como movimentou o game! 🙆🏼‍♂️



🎥: Reprodução/Globoplay#FredNoBBB#BBB23pic.twitter.com/Ut3pxYBwc3 — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 7, 2023

Fred se explica para o grupo do Quarto Deserto após Jogo da Discórdia

Durante a madrugada, Fred também se manifestou sobre as confusões no Jogo da Discórdia. O jornalista teve um embate com Ricardo (30), a sobre alianças no reality e também ficou em maus termos com Sarah Aline (25) após indicá-la ao Paredão.

Na conversa com os aliados do Quarto Deserto, Fred revelou quem são as suas prioridades, depois de revelar que protegeria Marvvila (23), do grupo oposto, ao invés de priorizar Amanda (31), e explicou quais foram suas estratégias até agora.