BBB 23: Filipe Ret é criticado após apostar valor altíssimo em vitória de MC Guimê

Rapper carioca Filipe Ret revela que apostou valor exorbitante em vitória de MC Guimê no BBB 23 e vira piada e alvo de críticas na web

O rapper carioca Filipe Ret (37) deu o que falar nas redes sociais na noite de quarta-feira, 15, ao compartilhar com os fãs que fez um investimento altíssimo.

Em post nas redes sociais, o cantor apostou que o amigo, MC Guimê (30), será o campeão do BBB 23. Em suas contas no Instagram e no Twitter, Ret mostrou que está confiante com a vitória do marido de Lexa (27) no reality show da TV Globo ao revelar que desembolsou R$ 100 mil.

“Papo reto, apostei 100 mil que MC Guimê vai ser o campeão desse BBB”, escreveu o famoso, exibindo o comprovante. Ainda é possível ver que, caso esteja certo, Ret terá um retorno de cerca de R$ 1,7 milhão.

"Caral** hahahahaahaha tu é demais! Bora", disse Lexa nos comentários. Na web, os internautas criticaram a atitude de Filipe.

"Eu aqui correndo atrás de emprego com urgência pra não ficar sem dinheiro e o tosco do Filipe Ret apostando 100K em macho, o outro babaca lá indo comemorar formatura em Dubai. Que ódio bicho. Que ódio", "Marketing lixo. Maluco acha certo influenciar os outros assim", "Caraca, deve ser muito bom ser rico kkk eu aqui devendo a faculdade o Ret fazendo aposta sabendo que vai perder", "Que desperdício", "Já tá até jogando dinheiro fora", comentaram.

O rapper chegou a trocar a foto de seu perfil no Instagram para uma do funkeiro. Vale lembrar que no confinamento, Guimê comentou que tem uma participação gravada a música “Vizão de Cria 3“ em parceria com Ret que será lançada em breve.

Confira o post de Filipe Ret sobre a aposta em Guimê:

Apostei 100 mil q o Guime vai ganhar esse BBB @mcguimepic.twitter.com/1MZE1AadtI — FILIPE RET (@FilipeRet) February 16, 2023

BBB 23: Guimê desabafa em conversa sincera com Cara de Sapato

Na quarta-feira, 15, depois de escapar do quarto Paredão do BBB 23 que aconteceu na noite desta terça-feira, 14, e terminou com Paula sendo eliminada, MC Guimê abriu seu coração para Antônio “Cara de Sapato”.

O cantor começou falando sobre suposições que “Cara de Sapato” teria feito: “Quando você foi falar o papo, e você foi bem sincero, você falou: Vou ser bem sincero contigo, acho que você [é eliminado]. Você falou ontem”. Balançando a cabeça negativamente, o lutador de MMA negou a fala: “Primeiro a Paula vai sair, eu repeti diversas vezes. Se você duas pessoas, achava que seria você”.

“E você falou que era por causa da parada do ‘game’ e etc”, adicionou Guimê e “Cara de Sapato” afirmou que esta era sua opinião. Guimê então começou a desabafar: “Aí o que eu me senti desconfortável, que eu não quis falar porque estava no meu momento de pré Paredão, aí eu falei: ‘Depois eu falo isso pro Sapato’”. “Você não concordar com o meu jogo, e não jogar da forma como eu jogo, isso é normal. Isso é o seu direito, assim como meu também, e segue o fluxo. Mas o que eu me sinto desconfortável, de coração sendo amigo, e por enquanto a gente não está aliado por conta desta situação que o Caubói [Gustavo] me indicou”, começou dizendo o marido de Lexa sobre sua relação com o brother.

Por fim, Guimê finalmente disse o que estava o incomodando: “A gente tem um respeito mútuo aqui. Mas aí, quando você fala isso, o que eu quero te dizer que me deixa desconfortável, e você não precisa concordar, mas quando você se alia no game, mesmo a gente não sabendo o que vai ser de nós, a gente tem que entender o que vai ser o jogo do seu parceiro”.

