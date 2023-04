BBB 23: Ex-BBB Lumena Aleluia opina sobre a final do BBB 23 e gera discussão nas redes sociais

A participante do BBB 21 Lumena Aleluia deu sua opinião sobre quem deve ganhar o BBB 23 e causou controvérsia nas redes sociais

Nesta terça-feira, 11, após mais uma eliminação no BBB 23, que resultou na saída de Fred Nicácio do programa, a ex-BBB Lumena Aleluia se manifestou sobre a final desta edição do reality.

A participante do BBB 21 gerou controvérsia ao revelar em seu Twitter para quem vai sua torcida e quem ela acha que deve ganhar o BBB 23.

“Cara, é Domitila campeã, não tem jeito”, escreveu a influenciadora sobre quem ela gostaria que ganhasse o programa.

Alguns internautas que torcem para a modelo e Miss Alemanha, gostaram do posicionamento da ex- sister. “Vamos pra cima”, comentou uma fã de Domitila. E outra seguidora opinou: “Espero que sim, muito triste ver a Bruna indo pra final”.

Porém, os fãs de Amanda, Bruna, Aline e Larissa não gostaram nada da publicação de Lumena. “Só que não”, comentou uma torcedora de Bruna. E uma torcedora de Larissa escreveu: “Oh dó, a campeã vai ser do quarto Deserto, já vai se acostumando com a ideia”.

cara, é Domitila campeã não tem jeito — Lumena (@LumenaAleluia) April 12, 2023

Quem sai?

A casa mais vigiada do Brasil está em sua semana turbo à medida que a final do programa se aproxima. Nesta terça-feira, Fred Nicácio foi eliminado, Sarah Aline conseguiu a liderança e mais um Paredão foi formado.

E nesta quarta-feira, 12, o resultado de mais um Paredão será revelado. Quem você acha que sai? Aline, Cezar Black ou Amanda? Vote na enquete!