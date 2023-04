BBB 23: Mais eliminações! Saiba como será a dinâmica da semana no reality

Na reta final do BBB 23, apresentador Tadeu Schmidt explica como serão os próximos dias e eliminações na casa

O Big Brother Brasil 23 está entrando na reta final! Em modo acelerado, a noite de terça-feira, 11, o apresentador do reality Tadeu Schmidt (48) explicou como será a dinâmica da semana na casa mais vigiada do Brasil.

Após a eliminação de Fred Nicácio, com 51,14% dos votos, aconteceu mais uma Prova do Líder no confinamento. Sarah Aline foi a grande vencedora. Em seguida, teve a formação do décimo quarto paredão do programa. A líder indicou Amanda para a berlinda.

“Ter mais tempo para pensar é bom, mas nessa etapa do programa não temos mais tempo para pensar. Eu ainda preciso entender mais o que o público pensa como jogo. E eu vou indicar a Amanda. Acho que faz sentido ter a Amanda no paredão. Ela foi em paredões com quatro pessoas e a gente não consegue imaginar. É bom, estrategicamente, ter ela hoje no paredão", explicou a psicóloga.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados na rodada com Amanda. Um dos três participantes deixará o reality na próxima quinta-feira, 13, quando também acontecerá uma nova Prova do Líder na sequência.

Como já havia anunciado, serão três eliminações nesta semana na casa do BBB 23. Provavelmente, na quinta-feira também deve ter uma nova formação de paredão relâmpago. Tadeu Schmidt ainda dará mais detalhes da dinâmica nos próximos dias.

Confira:

BBB 23: Após briga, Cezar Black volta para o Fundo do Mar

Cezar Black decidiu voltar às suas origens na casa do BBB 23! Após discutir com Larissa e ser aconselhado por Ricardo e Sarah Aline a deixar o Quarto Deserto, o enfermeiro foi passar a noite no Quarto Fundo do Mar na madrugada desta quarta-feira, 12.

Deitada em sua cama, Domitila Barros comentou sobre o retorno do enfermeiro ao vê-lo entrando no cômodo. "O bom filho à casa retorna, né Black?", disse ela. "Dormir aqui com você hoje, pra você não ficar só", falou o enfermeiro, que passou a semana no Quarto Deserto após se desentender com seus aliados. A modelo pede para que ele não acenda a luz e deseja: "Dorme bem, Black".