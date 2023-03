BBB 23: Equipe de Amanda se revolta com ataques contra sister: "Falar mais alto"

Revoltados após Fred Nicácio causar discórdia, equipe de Amanda se pronuncia e dá recado; confira!

Fred Nicácio tacou fogo no parquinho do Big Brother Brasil 2023! Isso porque após o brother voltar da repescagem, ele foi o protagonista de mais uma discórdia ao contar para Amanda que ela era um dos principais alvos depois da saída de Cara de Sapato do confinamento, devido ao seu posicionamento de "planta”.

Com isso, parece que a equipe da jogadora não gostou nem um pouco dos últimos acontecimentos, e decidiu se pronunciar nas redes sociais.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a assessoria defendeu a jogadora mostrando que em diversos momentos a médica teve as melhores estratégias, conseguindo dessa forma superar as provas e vencer os obstáculos no game. Além de tentar desvincular a imagem de Amanda com Cara de Sapato, mostrando para o público que sua opinião é totalmente divergente das do lutador.

Diante de tantos comentários falando do jogo da Amanda, o melhor é rebater com fatos, e teve VAR! Vamos entender? Jogo não é falar mais alto. Não é ofender o outro. Não é caçar briga. Jogo é análise de cenário e posicionamento assertivo!", escreveu na legenda da publicação.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA EQUIPE DE AMANDA:

BBB 23: Fred Nicácio explica 'favoritismo' de Amanda

Após a repescagem de Fred Nicácio noBBB 23, os brothers confinados ficaram sabendo de algumas coisas que público acha dos participantes. Inclusive, que Amanda é uma das favoritas a ganhar o prêmio.

"O crescimento da Amanda existe, mas é um crescimento baseado em uma pseudo-relação que as pessoas lá fora criaram. Não no jogo dela, não no que ela faz ou deixou de fazer. Pelo contrário, as pessoas não veem nada de jogo da Amanda aqui dentro", disse ele.