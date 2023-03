BBB 23: Fred Nicácio explica 'favoritismo' de Amanda: ''Baseado em uma pseudo-relação''

Em conversa com brothers, Fred Nicácio explica que Amanda conquistou fãs por relacionamento que nunca existiu com Sapato

Após a entrada de Fred Nicácio e Larissa no BBB 23, os brothers confinados ficaram sabendo de algumas coisas que público acha dos participantes. Ao saberem que Amanda é uma das favoritas a ganhar o prêmio, alguns deles se mostraram surpresos não entendendo o motivo. Afinal, a médica não engaja muito nos Jogos da Discórdia, não levando nem placas boas ou ruins dos colegas.

Domitila então questionou o médico o que teria feito a loira ficar querida. "Pela narrativa da Larissa, ela está estourando lá fora", comentou a miss sobre Amanda. Então Fred Nicácio explicou o que considera que levou a doutora a ficar em evidência.

"O crescimento da Amanda existe, mas é um crescimento baseado em uma pseudo-relação que as pessoas lá fora criaram. Não no jogo dela, não no que ela faz ou deixou de fazer. Pelo contrário, as pessoas não veem nada de jogo da Amanda aqui dentro", disse ele.

Na web, os internautas dividiram opiniões sobre a análise feito pelo recém-chegado da Casa do Reencontro. "E mentiu?", falaram alguns. "Isso mesmo, nos dê mais motivos para te tirar no primeiro paredão", falaram outros que não aprovaram a volta dele.

Fred Nicácio abre o jogo com Amanda sobre expulsão de Sapato: ''Polícia na porta''

De volta ao BBB 23 após a repescagem, Fred Nicácio está fazendo várias revelações com análises para os brothers confinados desde o início. Em conversa com Amanda e outras sisters, o médico comentou sobre o episódio polêmico envolvendo Cara de Sapato e MC Guimê que acabou em eliminação dos dois.

O doutor falou para as sisters como a situação foi grave a ponto de ter polícia envolvida na história. Ele comentou que eles poderiam sair algemados do reality pela atitude que tiveram com a mexicana Dania Mendez, de Guimê passar a mão na intercambista e de Sapato tentar beijá-la.

"Pensa gente: se é o Alface ou o Black fazendo o que os meninos fizeram sobre assédio", pediu para pensarem como os participantes pretos seriam julgados na mesma situação.

Fred Nicácio apontou a gravidade da situação. "Tinha polícia aqui na porta, eles iam sair algemados, vocês vão ver as cenas, vocês vão ver o que é que aconteceu, essa disparidade de julgamento acontece", comentou o médico.

