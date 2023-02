BBB 23: Em conversa na piscina, Aline Wirley relembra começo de sua carreira como cantora

A cantora Aline Wirley relembrou no BBB 23 o início de sua carreira e como se tornou parte do grupo musical Rouge

Nesta quarta-feira, 22, Aline Wirley relembrou com os brothers do BBB 23 o início de sua carreira de cantora e sua participação no grupo musical Rouge.

“Eu não lembro da parte do reality. Vocês foram na intensão de ser solo e aí fizeram vocês virarem um grupo?”, questionou a cantora Márvvila sobre a participação de Aline no programa Popstars do SBT.

A ex-integrante do Rouge respondeu: “A gente não sabia. A gente não sabia o que seria, a gente não sabia se seria solo, se seria um grupo, se seriam três meninas, não sabia”.

“A gente foi para participar, a gente não sabia. Até o final a gente não sabia que seria cinco meninas, nunca foi dito pra gente”, revelou a artista.

Aline ainda detalhou sobre o final de Popstar: “Foram oito meninas que ficaram na casa, e a gente não sabia. Porque fizeram testes de foto com as finalistas. Aí fizeram teste de fotos com só três, só duas, cinco, seis, então a gente não sabia”.

A cantora de pagode Márvilla também questionou: “E vocês se conheceram lá?”. “Só lá. A gente ficou um mês ou dois morando na mesma casa. Já ensaiando e já gravando”, contou.

“Porque quando terminou o programa na televisão, no dia seguinte o disco lá estava nas lojas”, comentou sobre o lançamento do Rouge.

O enfermeiro Cezar Black então fez outra pergunta sobre o surgimento do Rouge: “Mas quando terminou o programa vocês já estavam com a formação original?”.

“Já. Porque como era gravado, não era um reality como aqui que as pessoas acompanham, então quando foi pro ar as Rouge, a gente já tinha ensaiado show, gravado disco. Foi certeiro, não teve vácuo”, explicou Aline.

Proteção?

Ainda nesta quarta-feira, 22, Cezar Black criticou Antônio “Cara de Sapato” por querer proteger demais Amanda. Em conversa com a médica, o enfermeiro deu sua opinião da relação dos dois.

"O fato dele super proteger você, colocar embaixo da asa, para quem tá de fora dá impressão que ele cuida tanto de você que você acaba não sabendo se defender", desabafou o brother.