BBB 23: Em conversa com aliada, Amanda fala sobre jogo de Ricardo: “Chama isso de estratégia”

Amanda e Bruna debateram sobre o jogo de Ricardo no BBB 23, e teceram duras críticas ao brother na varanda da casa

Na madrugada desta terça-feira, 18, Amanda e Bruna Griphao conversaram sobre jogo na varanda do BBB 23. As aliadas do Quarto Deserto, que já foi fechado, comentaram sobre Ricardo.

“Ele combinou voto combinou voto com todo mundo da casa para não ir ao Paredão, aí ele chama isso de estratégia. Quando eu combino voto, ele fala que eu anulei a minha voz”, começou dizendo a médica que está no Paredão.

Bruna pontou após a denúncia da sitster: “Quando você votou na Domitila, ele também votou. Ele não queria”.

“Exato. Ele faz uma coisa, ele chama de estratégia. E quando eu faço, ele fala que eu anulei minha voz? A mesma coisa ele dá dois pesos e duas medidas diferentes. Pra ele é estratégia. Ele falou para mim: ‘Sou liso mesmo, estou chegando, desviando dos Paredões’. Ele falou isso pra mim uma vez. Pra ele é estratégia, pra mim é ‘você tá anulando sua voz’”, reforçou Amanda.

A atriz ainda revelou sua opinião sobre algumas falas do biomédico: “ ‘Eu jogo sozinho’. Não joga. Aí assumiu depois que não jogava. Aí ele falou aquele negócio no ao vivo, se não tem coisa pra falar, não fala. Ele quer usar muito o ao vivo”

Amanda complementou: “Ele gosta de um VT”. Porém, Bruna discordou da afirmação da aliada: “Não, eu entendo. Ele não é VTzeiro. Só que, fala um monte de coisa no Jogo da Discórdia, aí chega no quarto: ‘Ah, não leva para o coração’. Então com ele, tem que cuidar”.

Por fim, Amanda concluiu seu pensamento sobre Ricardo e disparou: “Ele não banca o jogo que ele fala”.

Desabafo!

Ainda nesta madrugada, Ricardo desabafou com Domitila Barros sobre a eliminação de seu affair na casa, Sarah Aline, e também sobre seu jogo no reality.

"É do tipo, 'ah que o Brasil quer que jogue', tá bom. Na boa, não fui o melhor jogador não, várias paradas erradas que eu fiz, pensei e falei. Mas aí você vê as pessoas que você gosta muito, que se posicionaram muito bem, com vários fatores importantíssimos pra chegar na final, saindo", comentou.