BBB 23: Domitila revela arrependimento: 'Nunca pensei'

Disputando o paredão do BBB 23, Domitila desabafa sobre suas escolhas no jogo e aponta arrependimento

Em conversa com Sarah no BBB 23, Domitila Barros desabafou sobre as suas escolhas no jogo do reality show. Disputando o paredão da semana, ela contou que se arrepende do grupo que escolheu para criar alianças no início da competição.

“Eu estou com vergonha de como a gente está jogando. Porque, no começo, a gente falava muito: 'o quarto deserto está jogando o jogo sujo'. Olha como o nosso grupo está jogando, velho”, disse ela.

Assim, ela contou: “Eu nunca pensei que eu estive no grupo errado. Ontem, quando isso aconteceu, eu falei: 'é a primeira vez que eu estou começando a cogitar a possibilidade de o primeiro erro ter sido o grupo que eu escolhi”. Ela fez esse comentário por causa da atitude de Marvvila, que não seguiu o combinado do grupo na votação, e também da polêmica com Cristian.

Domitila fala com MC Guimê

Em outro momento, Domitila já tinha desabafado com MC Guimê sobre o seu grupo. Ele foi conversar com ela em uma festa sobre a eliminação de Fred Nicácio e ela agradeceu pela atenção. "Valeu mesmo. Ontem foi uó. A gente é o grupo dos lascados. Aí não toca Big Fone, não pode nem fazer. Agora vai ter paredão número quatro, aí lascou tudo mesmo. Mas ainda acredito que é melhor ganhar o coração do Brasil do que evitar as coisas aqui", disse a modelo, referindo-se a sua situação e a dos colegas no quarto Fundo do Mar.

"Segue firme, porque o jogo acaba só quando o juiz apita. [...] Vai enxergando as coisas. Você tem uma visibilidade boa", aconselhou MC Guimê.