BBB 23: Domitila Barros trabalhou em ONG na adolescência e queria ser amiga de Taís Araújo

Nascida em Pernambuco, a 'artivista' Domitila Barros brilha na Europa e quer ser conhecida no BBB 23

Domitila Barros (38) é natural de Pernambuco e muito famosa na Europa, porém, ainda não é tão conhecida no Brasil. Para mudar isso, a modelo, atriz e ativista resolveu entrar no Big Brother Brasil 23 e se tornar mais uma integrante do grupo Camarote na edição. Ela já trabalhou em uma ONG, foi eleita Miss Alemanha e, quando criança, sonhava em ser amiga da atriz Taís Araújo.

Ativista social, na adolescência ela deu aulas de alfabetização em uma ONG criada pelos seus pais, que atendia crianças e adolescentes em situação de risco. Aos 15 anos, ela foi reconhecida pela Unesco com o prêmio Sonhadores do Milênio. Ela se formou em Serviço Social e, no ano de 2006, recebeu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha, e foi quando começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior.

Ela é fã do ritmo musical Brega e faz ioga todos os dias, há 15 anos. Desde criança, ela sonhava em ser artista da Globo e queria ser melhor amiga de Taís Araújo, esposa de Lázaro Ramos. Hoje, ela se classifica como "artivista" porque, em seu trabalho, mistura arte e ativismo. "Descobri que é uma forma mais atraente de fazer com que as pessoas se interessem pelo ativismo", acrescentou, em conversa com o Gshow.

Além disso, seu doce favorito é o de jaca e ela já fez alguns trabalhos na Alemanha. Em 2022, fez sua primeira novela, lançou seu primeiro filme e se tornou a primeira imigrante e negra a vencer o Miss Alemanha em 100 anos de concurso. Suas principais inspirações são Barack Obama, Whindersson Nunes e o escritor Paulo Coelho.

E DENTRO DA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL?

A artista resolveu entrar no BBB para ser conhecida. "Não acho justo a Europa me aplaudir de pé e aqui ninguém saber que existo. Quero que se apropriem da minha história para fazer dela ferramenta de mudança na vida deles", afirma.

Ela se considera uma pessoa focada, resiliente e que tem dificuldade em perder. Ela ainda diz que é honesta, muito pé no chão e guerreira, daquelas que não costuma desistir fácil. "Se perguntar aos meus amigos e familiares, vão dizer que eu sou louca, que eu sou atacada e que eu sou muito rápida", brinca.

No reality, ela quer ganhar a prova do líder para ter sua própria festa, além de querer sair com o prêmio para mudar a realidade da sua família. "Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade a gente alcança os objetivos."