BBB 23 volta a ter uma Miss com a chegada de Domitila Barros

Domitila Barros foi a primeira imigrante e negra a ser coroaca Miss Alemanha e está no BBB 23

A Miss Alemanha 2022 Domitila Barros está no BBB 23. Nesta sexta-feira, 12, o nome dela foi anunciado como integrante do grupo Camarote. Ela é natural do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco, é modelo, atriz, empreendedora e Miss Alemanhã 2022.

Ela defende pautas de sustentabilidade, já deu aulas em uma ONG criada por seus pais e foi reconhecida pela UNESCO com o prêmio Sonhadores do Milênio. Ela é formada em Serviço Social.

A jovem diz que é focada, resiliente e tem dificuldade em perder. “Eu quero sair com o prêmio e ganhar todas as provas. Eu sou aquela pessoa nas festas que não tenho vergonha de passar vergonha”, disse ela, e completou: “Tudo que consegui na minha vida foi pela educação e pela autenticidade”.

Ela não quer decepcionar a sua comunicado nem seus sonhos. “Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade a gente alcança os objetivos”, contou.

Vale lembrar que o Big Brother Brasil já teve outras misses em seu elenco. Veja aqui: Mari Gonzalez, do BBB 20, foi Miss Lauro de Freitas, na Bahia; Isabella Cecchi, do BBB 19, foi Miss Natal em 2014 e Miss Rio Grande do Norte Latina em 2016; Ieda Wobeto, do BBB 17, foi Miss Canoas em 1964; Vivian Amorim, do BBB 17, foi Miss Amazonas em 2012; Amanda Gontijo, do BBB 14, foi Miss Divinópolis em 2012; Tatiele Polyana, do BBB 14, foi Miss Cianorte em 2011; Kamilla Salgado, doBBB 13, foi Miss Brasil Mundo em 2010; Adriana Sant'Anna, do BBB 11, foi Miss Campos dos Goytacazes em 2011; Francine Piaia, do BBB 9, foi Miss ABCD em 2007; Natália Casassola, do BBB 7 e BBB 13, foi Miss Rio Grande do Sul Juvenil em 2000; Michele Costa, do BBB 9, foi Miss Pernambuco; Grazi Massafera, do BBB 5, foi Miss Paraná em 2004; Joseane Oliveira, do BBB 3 e BBB 10, foi Miss Brasil em 2002;