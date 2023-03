BBB 23: Domitila Barros revela que sonhou com Giovanna Ewbank

A ativista Domitila Barros comentou em conversa com Key Alves no BBB 23, que sonhou com a atriz Giovanna Ewbank

Nesta quinta-feira, 2, Domitila Barros comentou com Key Alves no jardim do BBB 23 sobre um sonho pra lá de curioso que teve esta noite.

“Eu tive dois sonhos hoje de noite. Um sonho que eu estava no Top 10, e um sonho que quando eu saía a Giovana Ewbank me convidava pra ir na casa dela conhecer a Titi”, revelou a ativista que teve dificuldade de pronunciar o sobrenome de Giovanna Ewbank.

Sobre o sonho que teve com a atriz e a filha Titi, a Miss Alemanha ainda detalhou: “Eu vi a Titi uma vez com ela no aeroporto, eu não lembro quando. Mas foi muito fofo no sonho, e ele moravam tipo assim numa serra, num lugar bem natural”.

A intuição de Domitila parece estar boa, afinal, Giovanna e seu marido Bruno Gagliasso tem um rancho com seus filhos no Rio de Janeiro.

“A Titi já deve estar uma moça”, complementou a miss sobre a filha do casal Giovanna e Bruno que está com 9 anos de idade.

Porém, Domitila não foi a única a compartilhar seu sonho. Key Alves revelou que sonhou com números em suas redes sociais.

“Eu passava com a Ana Clara, e eu estava muito feliz, ela abria o Instagram e eu tinha ido para 30 milhões”, disse a jogadora de vôlei.

Domitila se surpreendeu: “30 milhões! Imagina mulher”. Porém, até a publicação desta nota, Key Alves de 7,6 milhões de seguidores em seu Instagram.

Affair!

Durante a festa que aconteceu nesta última quarta-feira, 1, Key Alves confirmou e detalhou um affair que teve com o cantor Xamã.

“Na real, eu ficava com ele, mas não era nada sério. Era muito meu amigo, mas, quando a gente queria, se beijava", comentou a atleta em conversa com Cezar Black.