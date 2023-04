BBB 23: Discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Fred Nicácio mais uma vez: 'Missão cumprida'

Tadeu Schmidt fala sobre as personalidades dos três emparedados em discurso na noite de eliminação de Fred Nicácio do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt fez o seu tradicional discurso de eliminação na noite desta terça-feira, 11, para anunciar a saída de Fred Nicácio novamente do jogo. Ele saiu da competição em três ocasiões: quando foi para o quarto secreto com Marília, quando foi eliminado em um paredão e nesta noite, em mais um paredão.

Em seu discurso, o comunicador falou sobre as personalidades dos três emparedados nesta semana.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Fred Nicácio do BBB 23

"Quando eu terminar seremos 8. Quando eu vejo que o paredão tem Bruna e Sarah, me dá uma vontade louca de falar nessa velocidade. Porque temos aqui as campeãs brasileiras de palavras por segundo. Elas falam muito rápido, mesmo no calor de uma discussão, elas falam em uma velocidade incrível, sem gaguejar, articulando muito bem cada palavra. Eu invejo vocês. Quando uma está debatendo com a outra então, a gente tem certeza de que está ouvindo o áudio no 2x do Whatsapp. Não que os estilos sejam parecidos, só a velocidade. A Bruna vem na emoção pura, como se as palavras que saem a milhão pela boca viessem diretamente do coração, sem passar pela cabeça para dar aquele double check, será que é isso mesmo que eu quero dizer? Será que essas são as melhores palavras? A Sarah consegue botar tanta informação em tão pouco tempo, com as palavras precisas que o raciocínio inteiro faz sentido, é impressionante. Às vezes a gente precisa parar e processar aquilo tudo. E as duas resolveram debater, e eu me diverti", disse ele.

"O Fred tem outro estilo. Parece que quanto mais esquenta a discussão, mais ele faz questão de permanecer zen. Acompanha o raciocínio de quem debate e acompanha quem está falando com ele dizendo: 'Tá, ahan'. Sem alterar a voz, como se tivesse sido obrigado a falar no meio da apresentação de uma orquestra. E, com a maior calma do mundo, rebate com uma frase, uma pergunta é uma gotinha. Mas é uma gotinha de uma pimenta ardida que vai na ferida de quem está discutindo com ele. Fred Nicácio tem uma trajetória única. Ninguém jamais entrou três vezes em uma mesma edição do BBB. Ele entrou como dupla, saiu como dupla, voltou em voo solo, foi eliminado e voltou na repescagem. Saiu para viver aqui fora uma experiência dura, voltou reticente. Mas voltou com uma missão. E agora que está aqui, não quer ir embora de jeito nenhum. Só de pensar nessa possibilidade, dá vontade de chorar".

"A Bruna teve seu momento de dizer que não aguentava mais, que estava surtando. Mas agora que se vê no paredão com a possibilidade de ir embora, não quer ir. Quer, inclusive, morar aqui depois que o programa acabar. E a Sarah também se mostrou no limite. Mas muito antes de pensar em apertar o botão, ela pensa na Dona Kátia e no Seu Vagner. Por eles, ela enfrenta o que vier pela frente. Cada um dos três emparedados, tem seus poderes especiais. Mais de uma vez a gente viu a casa parar para ouvir a Sarah falar, por todas as qualidades que eu falei agora há pouco. O Fred é um sol, sem fazer esforço faz tudo girar em torno dele, não tem como negar. E a Bruna, de todo o BBB 23, foi quem mais demorou a receber um voto para o paredão. Mesmo brigando, discutindo, é um talento. Quem vai sair então, a duas semanas da final? E por que vai sair? Difícil apontar um motivo isolado. A maneira como você fala, até um pódio que você escolhe pode ser mal compreendido. Tudo pode afetar seu destino no BBB. Missão cumprida, quem sai hoje é você, Fred", finalizou.