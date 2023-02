BBB 23: Dilsinho desce do palco para cantar com brothers e bebe com MC Guimê: "Boninho, me perdoa"

O cantor Dilsinho se apresentou no BBB 23 neste sábado, 18, e desceu do palco para cantar ao lado dos brothers

O cantor Dilsinho(30) se apresentou no BBB 23 neste sábado, 18, e assim como Samuel Rosa (56), ele também quebrou o protocolo e desceu do palco para cantar ao lado dos brothers.

"Depois eu levo esporro", disse ele ao decidir ir em direção aos confinados do reality show da TV Globo. Os participantes vibraram com a atitude do artista e soltaram a voz ao lado dele.

Após a apresentação, Dilsinho compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo do momento em que desce para cantar com os brothes, e aproveitou para pedir desculpas para o Big Boss, Boninho (61). "Boninho, me perdoa", escreveu ele na legenda da publicação.

Confira o momento que Dilsinho quebra o protocolo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dilsinho (@dilsinho)

Dilsinho bebe com MC Guimê

Além de cantar ao lado dos participantes, o cantor ainda bebeu no copo de MC Guimê. O momento, aliás, viralizou nas redes sociais.

"Dilsinho, soltou várias indiretas, foi pro meio da galera, bebeu a bebida que o Guimé deu. Se ele vai voltar a pisar na Globo eu não sei, mas saiba que você foi incrível, digo é não peço segredo: Melhor show até agora", disse uma internauta. "Whatsapp Boninho para Dilsinho: Você, infelizmente, fez mais do que o combinado, nunca mais apareça na Globo!", brincou outra.

