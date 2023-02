BBB 23: Cristian é eliminado no quinto paredão

Após enfrentar o paredão contra Fred e Ricardo, Cristian deixou a casa do BBB 23 na noite desta terça-feira, 21

O jogo acabou para Cristian dentro da casa do BBB 23, da Globo. Ele foi eliminado do reality show na noite desta terça-feira, 21, com 48,32% dos votos do público. Ele enfrentou o quinto paredão da temporada contra Fred e Ricardo.

Cristian foi parar no paredão pela votação da casa. Ele foi o mais votado da noite, com 10 votos dos outros participantes. Ele fez a prova bate-volta, mas não conseguiu escapar da berlinda.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: "Chegou a hora, quando eu terminar seremos 16. Que expectativa né? Desde antes do outro paredão todo mundo queria um veredito sobre o Cristian. Pegando as palavras de alguns de vocês, a frase seria: 'não é possível que todo mundo nessa casa esteja errado e só você esteja certo, Cristian'. Ele sabia que não era general, não queria ser soldado, e tornou-se espião. Com todo o seu charme, que envolve a função, e todo o risco de ser desmascarado. Daquela maneira cruel reservada a um agente duplo. E foi desmascarado, virou vilão. Foi tão massacrado e isolado no jogo, que na hora de escolher a pessoa mais importante na casa, escolheu o Gustavo, que tinha acabado de votar nele para o paredão. Como uma pessoa nessa situação não vai sair?"Não é possível que todo mundo esteja errado e só ele esteja correto. E veio para o paredão justamente ao lado de quem levantou a voz com mais força contra ele, o Fred. E ao lado de quem melhor definiu seus movimentos, o Ricardo, ou pelo menos quem o definiu com mais charme. O que eu posso dizer é que os três tiveram chances de escapar do paredão. O BBB é muito dinâmico, sempre pode surgir um fato novo. E aí não tem resposta para vocês. Vocês começaram a história deste paredão com uma certeza: não é possível que todo mundo esteja errado e só o Cristian esteja correto. E aí eu pergunto: o que é certeza nessa vida? Não depende da perspectiva. Para quem sai hoje, eu posso falar com convicção, o que tirou você do jogo foi o medo. Quem sai hoje é você, Cristian".