BBB 23: Saiba o que vai acontecer na semana turbo

Produção prepara duas eliminações e dois Big Fones na mesma semana do BBB 23. Saiba como será!

Na noite desta terça-feira, 21, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como vai funcionar a Semana Turbo do BBB 23, da Globo. O comunicador contou que a semana terá dois Big Fones e duas eliminações, além de provas e votações.

Para começar a Semana Turbo, o Big Fone vai tocar na quinta-feira, 23, no período da tarde. A pessoa que atendervai ganhar o Poder Supremo. Na noitede quinta-feira, 23, os participantes fazem a prova do líder e também já formam um paredão relâmpago.

No sábado, 25, acontece a eliminação do paredão e o Big Fone vai tocar durante a edição ao vivo. Quem atender está imune e indica uma pessoa ao paredão. No domingo, 26, os participantes fazem uma prova do líder e anjo e formam um novo paredão ao vivo com prova bate-volta. Na terça-feira, 28, acontece a eliminação do paredão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Tadeu Schmidt dá recado sobre diversidade religiosa

Após os internautas apontarem uma situação polêmica envolvendo Key, Cristian, Gustavo e Fred Nicácio, o apresentador Tadeu Schmidt sobre a importância de respeitar a religião do outro.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, evangélico, gente acredita em tudo, tem gente que acredita em tudo, tem gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica a religião. Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo, né? Todas as religiões tem o nosso respeito, todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem, não tem religião do mal, todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração, é assim no Brasil e é assim no BBB”, disse ele.