BBB 23: Cristian ameaça Cezar Black em papo sobre o jogo: ''Se eu voltar, os primeiros alvos são vocês''

Durante festa do BBB 23, Cezar Black conversa com Cristian sobre formação do paredão e confessa que pode indicar o brother para a berlinda

CARAS Digital Publicado em 19/02/2023, às 11h16