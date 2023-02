BBB 23: Cezar Black cai no choro ao som de 'Ai, Preto' e diverte web: ''Um meme vivo''

Na festa do BBB 23, Cezar Black chora ao ouvir 'Ai, Preto' e é consolado pelos brothers; confira a repercussão do momento inusitado!

Durante a festa na casa do BBB 23 na madrugada deste domingo, 19, Cezar Black (34) protagonizou um momento inusitado que deu o que falar nas redes sociais!

O líder da semana não segurou as lágrimas e se emocionou quando a música Ai, Preto, de L7nnon, Biel do Furduncinho e Bianca tocou na pista de dança do reality.

Assim que a canção começou, os brothers se reuniram e cantaram em volta do enfermeiro, que inclusive, tem uma tatuagem que remete ao hit e um chinelo com a frase. Ele se divertiu com o momento, mas logo em seguida, chorou e recebeu o carinho dos participantes. "É isso, amor. A gente te ama! Receba esse amor", disse Fred Nicácio para Black.

Ricardo, que venceu a Prova do Anjo e tirou o líder da semana do VIP ao colocá-lo no Castigo do Monstro, observou de longe o momento, que repercutiu na web e divertiu os internautas que acompanhavam a festa.

Confira a repercussão do momento de Cezar Black no BBB 23:

CRISE: Começou a tocar ‘Aí Preto’, Cezar Black começou a chorar e os brothers foram consolar ele. #BBB23pic.twitter.com/jtv6zirqYM — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2023

VEJA: Começou a tocar ‘Aí Preto’, Cezar Black ficou aos prantos e brothers o consolaram. #BBB23pic.twitter.com/GUS1bgRvBU — Otariano (@otarianonews) February 19, 2023

cezar black chorando quando tocou ai preto mijei kkkkkkkkkkkkkkkk — lorena (@lorenameneses_) February 19, 2023

Um dia eu espero encontrar uma música qual eu me identifique tanto quanto o Cezar Black com Ai Preto — muripinto (@miirtiilo) February 19, 2023

black é um meme vivo, a pessoa chorar ao som de aí preto é o auge kkkkkkkkkkkkk — vitória está escrevendo EA (@autoravitoria) February 19, 2023

Black chorando ao som de "Ai preto", eu ri muito e de forma genuína — Júlia (Taylor's version) (@kitty_juju16) February 19, 2023

BBB 23: Larissa expulsa? Sister se descontrola e dá tapa em brother

Mais um pós-festa do BBB 23 foi cheio de confusão e briga. Neste domingo, 19, a professora de Educação Física Larissa Santos perdeu a paciência com a brincadeira dos brothers de jogar creme e acabou dando até um tapa em um deles.

Inclusive, o tapa dado pela sister foi em seu affair, Fred, que jogou creme hidratante em seu rosto, descontrolando-a. Irritada, ela gritou e em seguida deu um tapa no jornalista. A participante ainda empurrou Marvvila e a atitude foi reprovada pelos comandantes do reality. A ex-The Voice então aconselhou a catarinense a ficar mais tranquila. "Para de ser chata", falou a cantora pedindo para ela relaxar.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!