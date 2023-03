BBB 23: Cara de Sapato levanta possibilidade de Paredão falso: ''Vai ser''

Com quatro emparedados, Cara de Sapato levanta possibilidade de Paredão falso e desacredita em eliminação

A eliminação desta terça-feira, 14, no BBB 23 não aconteceu ainda, mas já tem participante falando em Paredão Falso. No Quarto Deserto, Cara de Sapato comentou com os aliados que acredita que a berlinda com quatro pessoas não seja verdadeira.

"Tô achando que esse Paredão vai ser falso", disse o lutador ao teorizar sobre terem quatro participantes na berlinda. Na cabeça do brother isso entregaria mais possibilidades de escolha ao público.

O atleta ainda citou a eliminada Key Alves, que já está no México para entrar no Casa de Los Famosos. "O fato da Key não ter aparecido com o recado de eliminação significa que, provavelmente, a Lari também não vá aparecer agora", comentou.

Amandaentão concordou com o aliado e viu sentido na teoria dele. Fred Desimpedidos então questionou lembrando do Quarto Branco que teve uma punição para Domitila: "A Domi veio do Quarto Branco, entendeu? É uma punição, aí ela vai pra um Paredão Falso, que é um benefício?".

Larissa fala sobre adversários serem eliminados: ''Qualquer um que sair vai ser bom''

Após a formação do paredão deste domingo, 13, a professora de Educação Física Larissa, emparedada pela votação da casa, comentou com seus aliados no Quarto Deserto que enxerga vários motivos para seus adversários na berlinda, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface serem eliminados.

"Eu tenho motivo para os três saírem. Os três comigo. Domitila falou aquilo lá sobre mim que é nada a ver. Achei muito sem noção. O Alface tá com uma briga, formou com a casa inteira para votar em mim. E o Black, na minha cabeça era um combinado de não se votar essa semana. E também tinha consideração por termos ganhado a Prova juntos. E combinamos isso. Na minha cabeça estava em pé ainda", comentou a sister.

Em seguida, Larissa falou que qualquer um deles que for eliminado seria bom para eles. "Qualquer um dos três que sair vai ser bom. Mas vai saber se a errada não sou eu? Eu não tenho nem noção de quem vai sair", disse ela para Fred Desimpedidos e outros brothers.

Ainda nesta segunda-feira, 13, o affair da professora de Educação Física falou sobre ela ter poucas chances de ser eliminada, porque, na visão dele, os outros emparedados tem muitos motivos para o público querer tirá-los.