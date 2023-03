BBB 23: Domitila retorna para a casa após ficar no Quarto Branco

Domitila Barros volta para a casa do BBB 23 e reencontra os participantes: 'Informação é poder!

A sister Domitila Barros está de volta à casa do BBB 23, da Globo. Depois de enfrentar o confinamento do Quarto Branco, ela retornou para o convívio com os outros participantes durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 9.

O Dummy foi até o Quarto Branco para buscar Domitila e orientá-la até a porta. Ao chegar na casa, ela deu 'bom dia' para todo mundo e abraçou Cezar Black. Logo, os outros participantes foram encontrá-la.

Porém, a Miss Alemanha se recusou a passar informações do que fez sozinha no Quarto Branco. “Informação nesse jogo é poder! Eu tinha certeza que já era de manhã”, afirmou ela.

O apresentador Tadeu Schmidt revelou que ela ficou mais de 35 horas no Quarto Branco. "Eu entrei na prova para ganhar, eu estava preparada para blefar, gritar. Quando eu vi que o carro tem o nome Cris, aquilo quebrou o meu coração. Eu não sei desistir, tentei tudo, conversei comigo mesma para ficar acordada. O braço doer não me incomodou tanto. E o sono me consumiu", afirmou ela.

Por fim, o comunicador ainda confirmou que Fred venceu o Quarto Branco, está imune e ainda ganhou o carro. E ele contou que Domitila está no paredão direto, sem direito a prova bate-volta.