BBB 23: Bruna vê Cezar de sunga e faz pedido inusitado: “Mostra”

Bruna Griphao (23) protagonizou uma cena curiosa na tarde desta sexta-feira, 03, no BBB 23. Deitada no quarto do líder, acompanhada de Fred (33) e Larissa (24), a loira assistia à Central de Controle da casa, quando avistou Cezar Black (34) só de sunga pelas câmeras e fez um pedido inusitado.

Na ocasião, os aliados opinavam sobre a Central de Controle, uma das novidades do BBB 23, que dá acesso ao líder á algumas imagens ao vivo de outros cômodos da casa: “Escuta tudo, mesmo sem microfone”, diziam, quando Fred, o poderoso da semana selecionou a opção ‘Espia BBB’ e teve acesso as câmeras da piscina: “Vamos ver o Cezão sem forro”, o jornalista brincou.

O enfermeiro andava pela casa mais vigiada do Brasil com uma roupa de banho amarela e Bruna ficou impressionada: “Mano, olha a b*nga dele”, continuou: “É inacreditável, pô. É um bagulho inacreditável. Mostra aí Central. Foca no Cezar, por favor", ela pediu para a produção do programa, que comanda as câmeras do reality.

Na sequência, Larissa caiu na risada com a fala inesperada da amiga e disparou: “Deixa eu ver”, Fred ficou com ciúme da reação de sua parceira no jogo: “Que isso, Larissa?”, perguntou. A educadora física respondeu: “Você vai tomar banho pelado? Não vou deixar não”, citando o banho de piscina de Cezar.

Bruna falou das partes íntimas do Black! Situação parecida com a anterior com o Cezar.

Não julgamos ninguém! Em um reality onde trocam de roupa na frente de todos, andam pela casa de roupa de banho, comentários acontecem! Porém, atenção na frase: um peso e duas medidas! #BBB23pic.twitter.com/dAJ0BO0HGI — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) March 3, 2023

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa.

A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.