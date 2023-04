BBB 23: Bruna Griphao se irrita com voto e dispara sobre brother: ''Sem noção''

Após paredão, Bruna Griphao se irrita ao descobrir voto de brother do quarto nela

Após a formação do paredão deste domingo, 09, a atriz Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa, mostrou-se indignada mais uma vez com Cezar Black e sua mudança para o Quarto Deserto.

Ao ver o enfermeiro entrando no recinto, a loira perguntou sobre os votos do Quarto Fundo do Mar. "Você perguntou lá do outro lado o voto deles? Foi coincidência?", perguntou a sister sobre os votos recebidos por ela.

"Não [perguntei]. Não foi coincidência, imaginei que eles votariam em você", disse ele. "Minha justificativa foi essa, para tirar o da Sarah eu imagino que o Fundo do Mar deve votar na Bruna. Para livrar a Sarah, vou votar na Bruna. Até porque sabia que no desempate o Alface tiraria a Sarah", completou Cezar, que logo depois saiu do cômodo.

Em seguida, Bruna Griphao se mostrou irritada com a situação. "O que ele tá fazendo dormindo aqui? Ele é muito sem noção. Por que não vai dormir com a Sarah e com as amigas dele?", disparou atriz ao ver o brother saindo do quarto.

Fred Nicácio flagra brother falando dele: ''Mendigando pra vocês''

Após a formação do Paredão neste domingo, 09, Fred Nicácio, colocado na berlinda pelo líder Ricardo Alface, tentou ouvir a conversa do biomédico no Quarto Deserto com as sisters adversárias. Após escutar um pouco do bate-papo na despensa, o médico resolveu flagrar os participantes abrindo a porta do quarto.

"Pode falar", disse Ricardo ao ver o emparedado abrindo a porta dando risada. "Vim só ver a cena", disparou Fred Nicácio, que deu risada e fechou a porta em seguida.

As sisters e Alface, então, reprovaram a atitude de Fred Nicácio. "Não vai entrar na minha cabeça. Eu não tenho medo de nada", comentou Ricardo. "Ele tem esse poder", falou Aline Wirley. "Ele mexe", concordou Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa. " Que falta de respeito", opinou Aline Wirley.

Veja o momento que Fred Nicácio faz o flagra:

