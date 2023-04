BBB23: Após ser expulso do Deserto, Cezar se revolta ao ver rival em sua cama

Cezar Black fica indignado ao ver que sua cama foi ‘roubada’ por sister no Quarto Deserto do BBB23: “Pode parar”

Parece que Cezar Black (34) não está disposto a deixar o Quarto Deserto do BBB23! O brother, que foi expulso do cômodo depois que deu o castigo do monstro para Aline Wirley (41) e Amanda (32), ficou indignado ao notar que Bruna Griphao (24) ‘roubou’ a sua cama. Em uma conversa com Fred Nicácio (35), ele desabafou sobre a atitude da sister.

"Ela ta na minha cama e a Amanda na cama de casal", o enfermeiro dedurou. “Vai pra cama de casal", Nicácio orientou. Cezar não curtiu muito a ideia e o médico quis saber mais detalhes: “Espera aí, ela tirou as suas coisas de lá?”. "Não, porque não tava em cima. Minhas coisas estão do lado da cama lá, tá ligado? Só que ela tá deitada", ele explicou.

Fred disse que o brother não deveria aceitar a situação: “Então, mas ela tá lá deitada agora, quando for à noite ela vai pra cama que vocês dormiram. Não. Pode parar, Black. Pode parar. A casa é sua. A casa é sua. Para de história", orientou. Cezar rebateu dizendo que não se sentia confortável em dormir em uma cama de casal com outra pessoa.

“Então, ela vai ter que entender isso. Ela que vá pra cama de solteiro lá com a Bruna", Fred disse sobre a médica e finalizou a conversa.

Black contou pro Fred Nicácio que a Bruna ocupou a cama que ele estava e deixou Amanda sozinha na cama de casal pra obrigá-lo a sair do Quarto Deserto, mas ele vai ficar lá e vai dormir chão. #BBB23pic.twitter.com/iw40le4BNz — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 8, 2023

Mais cedo, Cezar Black disse que deixaria o Quarto Deserto:

Depois da Prova do Anjo deste sábado, 8, Cezar indicou duas de suas novas colegas de quarto para o Castigo do Monstro. Larissa não curtiu a atitude do brother e pediu que o enfermeiro deixasse o Quarto Deserto. Revoltado, ele foi desabafar com Sarah Aline. Larissa ouviu a conversa e decidiu meter a colher, explicando sua decisão. Após ouvir a justificativa, Cezar declarou: “Eu me disponho a sair do Quarto”.