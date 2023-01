BBB 23: Bruna Griphao fala sobre possível opção de veto na Prova do Líder

Em conversa com Fred, a atriz Bruna Griphao revelou uma participante que pode vetar da prova que vale a liderança

Na sala do BBB 23, Bruna Griphao conversou com Fred sobre a Prova do Líder, que acontecerá na noite desta quinta-feira, 26, e refletiu sobre a possibilidade de ter o poder de vetar alguém da dinâmica.

A atriz confessou que tem algumas dúvidas sobre qual seria a melhor opção, contudo, se pensasse apenas na questão de afinidade, ele vetaria Domitila.

"Fico nessa de pensar no grupo, de pensar em mim. De qualquer forma vou comprar uma briga com outra pessoa também, é isso a responsabilidade do Líder", pontou a sister, que divide a liderança com Larissa Santos. "Se eu fosse vetar mesmo, por questão de afinidade, seria a Domitila", completou.

Os brothers ainda não sabem, mas na dinâmica dessa semana, as atuais líderes poderão vetar quatro pessoas da prova, ou seja, cada uma vetará dois participantes da dinâmica. Além disso, antes da Prova do Líder acontecer, o público decidirá quem voltará do Quarto Secreto, Fred Nicácio ou Marília. O escolhido também poderá vetar uma pessoa da disputa.

Gabriel pretende agitar a casa se ganhar a liderança

Hoje acontece uma nova prova do líder no BBB 23 e os brothers já estão planejando suas estratégias de jogo caso ganhem o poder supremo na casa. Durante o raio-x, Gabriel Tavares contou quais são suas intenções se ganhar a liderança nesta semana.

"Hoje voltei a sorrir, voltei a autoconfiança, vi que não posso perder a cabeça aqui no jogo, então, hoje eu vou fazer de tudo pra ganhar essa prova do líder, para tomar as decisões, pra me livrar do paredão", disse o modelo.

"Pode ficar tranquilo que se eu ganhar esse líder, se eu me mantiver na casa, essa casa vai virar de cabeça pra baixo, tanto vip quanto xepa, tanto quarto, minha intenção é mexer tudo e fazer de tudo pra passar um conteúdo legal pra vocês", completou.

