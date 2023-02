BBB 23: Bruna Griphao e Sarah aconselham Ricardo após discussão com Key Alves

Ricardo e Key Alves discutiram após a jogadora de vôlei acusar o brother de furar a fila do banheiro

No Quarto Deserto do BBB 23, Ricardo ganha a companhia de Bruna Griphao e Sarah Aline, e as sisters decidem aconselhar o brother após ele discutir com Key Alves no banheiro. A confusão entre os dois começou após a jogadora de vôlei acusar o biomédico de furar a fila do banho.

"Dá para entender o que você quis dizer. A questão é se acalmar para você conseguir se organizar. Você contou lindamente para gente o que estava pensando da situação, mas na hora que você está bravo e precisa expressar isso, você atropela. Você perde a credibilidade. Não pela forma como você falou, mas pela confusão que ficam as palavras", disse Sarah.

Bruna concorda com a psicóloga e também aconselha o amigo. "Exatamente isso que ela falou. Acalmar suas ideias, respira, pensa e pontua. E quando você tem argumentação com a pessoa, com educação, muito mais fácil... Quando tem duas pessoas discutindo, ninguém escuta ninguém. É sobre provar ego. Eu não acho que você esteja completamente errado, mas tem que saber reagir. Também sou assim, tenho que melhorar", completou a atriz.

Entenda a briga

Na tarde desta quarta-feira, 1, Key se irritou com Ricardo e afirmou que ele teria furado a fila e entrado no banho antes dela e de Gustavo. "O mínimo era perguntar se tinha alguém na fila. Você não fez isso", começou a jogadora de vôlei em direção ao colega de confinamento, visivelmente irritada.

"É sério que você vai brigar comigo por isso? Não demorei nada ali. Fiquei um minuto", rebateu Alface. "Você entrou na minha frente! Custa pelo menos você pedir desculpas?", comentou a atleta. Ricardo, então, começou a puxar um assunto que o incomodou outro dia, o que deixou Key ainda mais irritada com o confinado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!