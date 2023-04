BBB 23: Bruna Griphao e Larissa detonam postura de sister e se intrigam: ''Esquisito''

Bruna Griphao e Larissa questionam mudança de comportamento de sister e questionam sobre ela ter 'jogo confortável'

Após a formação do décimo terceiro paredão do BBB 23, Bruna Griphao e Larissa analisaram o jogo da emparedada Sarah Aline. Colocada na berlinda pelos votos da casa e em desempate feito por Ricardo Alface, a atriz criticou a postura da psicóloga no jogo.

A professora de educação física então comentou que falou no Raio-X desta manhã sobre Fred Nicácio e a psicóloga, e as sisters seguiram no assunto dos emparedados com Bruna: "Querendo ou não, teve um jogo confortável sim, comparada às outras pessoas que sempre foram prioridade de voto. Ela nunca foi prioridade de voto de ninguém", avaliou Larissa.

Bruna defendeu que Sarah Aline nunca foi prioridade de voto de ninguém na casa e não movimentou o jogo. A atriz também falou sobre a possibilidade de ser citada pela adversária no Jogo da Discórdia: "Ela vai falar várias coisas de mim, provavelmente. E eu vou ficar: Sarah, tá bom. Você poderia ter falado isso quando aconteceu, você poderia ter falado isso vários dias atrás. Você deixou de se posicionar o jogo inteiro pra querer se posicionar agora, 7x1 Alemanha? É no mínimo esquisito, né?".

A atriz continuou indagando o comportamento de Sarah no jogo. "E não faz nem sentido, porque não parece que é real. Sabe quando o posicionamento vem muito tardio?", declarou.

Logo após o paredão, Bruna Griphao ficou irritada ao descobrir voto de brother nela. A sister disse considerar o participante "sem noção".

Após a formação do Paredão neste domingo, 09, Fred Nicácio, colocado na berlinda pelo líder Ricardo Alface, tentou ouvir a conversa do biomédico no Quarto Deserto com as sisters adversárias. Após escutar um pouco do bate-papo na despensa, o médico resolveu flagrar os participantes abrindo a porta do quarto.

"Pode falar", disse Ricardo ao ver o emparedado abrindo a porta dando risada. "Vim só ver a cena", disparou Fred Nicácio, que deu risada e fechou a porta em seguida.

As sisters e Alface, então, reprovaram a atitude de Fred Nicácio. "Não vai entrar na minha cabeça. Eu não tenho medo de nada", comentou Ricardo. "Ele tem esse poder", falou Aline Wirley. "Ele mexe", concordou Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa. " Que falta de respeito", opinou Aline Wirley.

Veja o momento que Fred Nicácio faz o flagra:

