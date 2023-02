BBB 23: Bruna Griphao e Gabriel caem no choro por causa do paredão

Em noite de eliminação do paredão do BBB 23, Gabriel e Bruna Griphao choram juntos com receio de uma despedida

O clima entre os amigos de Gabriel é de tristeza com a possibilidade do rapaz ser eliminado do BBB 23, da Globo, na noite desta terça-feira, 31. Isso porque ele disputa os votos do público contra Cezar Black e Domitila Barros no segundo paredão da temporada. Tanto que ele e Bruna Griphao caíram no choro durante a noite.

Poucas horas antes do resultado do paredão, Gabriel chorou ao receber o apoio dos amigos. Paula disse para ele pensar positivo e erguer a cabeça neste momento. MC Guimê também contou que esta confiante de que ele vai permanecer no jogo.

Entre lágrimas, Gabriel disse: “Por mais que eu esteja chorando agora, tenho um sentimento bom de que não é o meu momento ainda”. Então, Bruna Griphao também chorou e abraçou o rapaz. “Chora não, Bruninha. Desculpa por ter te colocado nessa situação”, disse ele. E ela rebateu: “Para de pedir desculpas, já foi”.

Gabriel fala de sua postura se voltar do paredão

Mais cedo, Gabriel conversou com Ricardo sobre a possibilidade de voltar do paredão. Na conversa, Ricardo contou que ele pode ser mimado pelos outros brothers se voltar do paredão. “Deixa eu só te falar uma coisa: se você voltar do paredão, o que vai ter de 'nego' lambendo você... Se você volta, quer dizer que você está forte, você não estava zoado, você se recuperou”, disse ele.

Então, Gabriel afirmou: “Eu vou voltar com o pé no chão, tá ligado? A minha estratégia de jogo vai continuar a mesma. Tomei algumas mudanças pra saber ser mais sábio”.