BBB 23: Bruna Griphao cita procedimentos estéticos que já realizou e confessa arrependimento

A atriz Bruna Griphao citou alguns procedimentos que já realizou e confessou para os colegas que se arrependeu

Nesta quarta-feira, 15, Bruna Griphao conversou com Gabriel Santana e Fred na sala do BBB 23 sobre alguns procedimentos estéticos que já realizou.

Ao citar quais mudanças já realizou, a atriz confessou aos colegas de confinamento que se arrependeu e decidiu tirar.

"Falei: Deixa eu dar uma estregada? Botar nariz, botar um galo na testa, fazer um negócio", brincou a loira. "Já fez o quê?", questionou o jornalista. "Boca, já fiz preenchimento e tirei porque minha cara... Me arrependo muito de ter feito, sabia? Aí eu tirei...", respondeu ela.

Griphao, então, contou como se sentiu após realizar alguns procedimentos. "Senti que minha cara caiu depois. É sim... Aí fiz nariz... Meu nariz ficou maior do que já era. Ficou enorme. Fiz preenchimento para ele ficar mais retinho... ficou um bagulho inacreditável de grande. E foi na semana do Rock in Rio. Fui me sentindo muito esquisita", confessou.

Bruna diz que não quer ser a vítima da edição

Na madrugada desta última terça-feira, 14, Bruna Griphao abriu o coração com alguns de seus aliados. A sister, que se envolveu em um polêmico relacionamento abusivo com o ex-brother Gabriel, avaliou a sua postura no jogo e desabafou sobre o papel de vítima em conversa com Guimê e Ricardo após a eliminação de Paula.

A atriz ainda falou que precisou mudar suas estratégias de jogo após Cristian, de quem era próxima, ter sido desmascarado: "Vou tratar todo mundo bem, porque não quero ver ninguém mal, mas eu virei minha chave. Não vou ser a vítima da edição, não vou ser a otária da edição. Não é meu isso. Não dá pra eu deixar as pessoas entrarem assim, por isso eu virei minha chave", desabafou.

