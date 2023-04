BBB 23: Bruna Griphao analisa comportamento de Key Alves: ''Não tinha coragem''

Em conversa sobre mentir na casa, Bruna Griphao analisa comportamento 'suspeito' de Key Alves

Em uma conversa com sua aliadas, a atriz Bruna Griphao deu sua opinião sobre Key Alves. A loira relembrou da jogadora de vôlei ao comentar sobre os emojis que recebeu no queridômetro quando havia mais brothers na casa.

"Eu sempre achava que estava alguém mentindo para mim no Queridômetro, me davam Pinóquio, me davam isso, me davam aquilo", falou sobre o que recebia na dinâmica diária.

Larissa então perguntou quem dava isso para a amiga. A atriz respondeu que não sabe até hoje. "Eu lembro que a única pessoa que perguntei que eu achava que podia ser era o Fredão [Fred Nicácio] e ele falou: 'Não fui eu'", comentou que tentou descobrir quem era, mas não teve muito sucesso.

A professora de Educação Física questionou: "Mas você perguntou para a Key [Alves], também, né?". Bruna respondeu que sim e analisou a postura da eliminada: "Deve ser ela. Ela não tinha muita coragem de falar, né?".

Depois, Larissa disparou sobre quem não fala a verdade: "Não sei como as pessoas conseguem mentir aqui dentro, gente. O que não mente na vida real!".

Na reta final do BBB 23, torcidas se unem contra sister: “Fora!”

Na última sexta-feira, 21, Kakau Barra, o pai da atriz Bruna Griphao, revelou que tomou uma decisão inusitada para tentar salvar a filha na reta final do BBB 23. Isso porque ele entrou em contato com a equipe de Larissa Santos para combinar votos.

Segundo a proposta de Kakau, as equipes de Bruna e Larissa se uniriam para votar e consequentemente eliminar do reality a jogadora que fosse desclassificada da prova finalista, sendo elas, Amanda ou Aline Wirley. Mas, o patriarca foi surpreendido ao ver o seu plano indo por água abaixo.

É que o jogo virou e a assessoria da professora de Educação Física declarou abertamente que Bruna está fora. Além disso, o pai de Griphao não teve suas expectativas correspondidas, após ficar sem resposta, depois que a médica venceu a disputa e garantiu uma vaga na final.

Mediante a situação, a equipe de Larissa se pronunciou. "Nesse paredão somos Fora Bruna. É uma escolha estratégica e é o melhor que podemos fazer como equipe para manter o sonho da Lari vivo. Foi o momento mais difícil até agora, mas devido as últimas movimentações, essa é a decisão que precisa ser tomada".

Vale lembrar que Bruna também foi detonada pela equipe de Amanda. "O último paredão está formado! Seremos coerentes com os aliados da Amanda desde o inicio do jogo. A Aline Wirley sempre foi pódio da Amandinha, portanto vamos seguir o posicionamento da sua equipe e nesse paredão somos Fora Bruna. Não dividam votos! FOCO NO GSHOW!", escreveram no Twitter.