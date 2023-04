Na reta final do BBB 23, torcidas se unem contra sister: “Fora!”

Fim de jogo? Torcidas se unem para eliminar sister no próximo domingo (23) e resultado surpreende; confira!

Na última sexta-feira (21), Kakau Barra, o pai da atriz Bruna Griphao, revelou que tomou uma decisão inusitada para tentar salvar a filha na reta final do BBB 23. Isso porque ele entrou em contato com a equipe de Larissa Santos para combinar votos.

Segundo a proposta de Kakau, as equipes de Bruna e Larissa se uniriam para votar e consequentemente eliminar do reality a jogadora que fosse desclassificada da prova finalista, sendo elas, Amanda ou Aline Wirley. Mas, o patriarca foi surpreendido ao ver o seu plano indo por água abaixo.

É que o jogo virou e a assessoria da professora de Educação Física declarou abertamente que Bruna está fora. Além disso, o pai de Griphao não teve suas expectativas correspondidas, após ficar sem resposta, depois que a médica venceu a disputa e garantiu uma vaga na final.

Mediante a situação, a equipe de Larissa se pronunciou. "Nesse paredão somos Fora Bruna. É uma escolha estratégica e é o melhor que podemos fazer como equipe para manter o sonho da Lari vivo. Foi o momento mais difícil até agora, mas devido as últimas movimentações, essa é a decisão que precisa ser tomada".

Vale lembrar que Bruna também foi detonada pela equipe de Amanda. "O último paredão está formado! Seremos coerentes com os aliados da Amanda desde o inicio do jogo. A Aline Wirley sempre foi pódio da Amandinha, portanto vamos seguir o posicionamento da sua equipe e nesse paredão somos Fora Bruna. Não dividam votos! FOCO NO GSHOW!", escreveram no Twitter.

BBB 23: Produção quebra o protocolo para fazer a alegria das desérticas

A direção do BBB 23 decidiu quebrar o protocolo na reta final e reabrir o Quarto Deserto. Como Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa são integrantes originais do menor quarto e são conhecidas como Desérticas, a produção decidiu fazer a alegria delas e colocá-las novamente no quarto.

As quatro participantes que estão na casa se emocionaram. “Vamos passar os últimos dias na casa no nosso quarto. Como tudo começou!”, disse Amanda. E Larissa completou: “Que nostalgia! Achei que nunca mais a gente ia entrar aqui. Não faz sentido as desérticas ficarem no aquário”.