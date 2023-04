BBB 23: Brothers são surpreendidos com mensagens dos familiares

Os participantes do BBB 23 se emocionaram ao receberem as mensagens enviadas por seus parentes

Na tarde desta terça-feira, 4, os participantes do BBB 23 participaram de uma ação na área externa da casa, e foram surpreendidos com mensagens enviadas por seus familiares.

Cada participante leu um recado enviado por seu parente, e em seguida, enviava um presente para a pessoa da família. O momento, aliás, fez com que os brothers caíssem no choro.

Cezar Black foi o primeiro participante a receber o recado, e agradeceu o carinho do pai. "Obrigado, painho", disse ele. Depois foi a vez de Marvvila ler a mensagem do noivo. O rapaz afirmou que está com saudade da cantora. "Então você ainda me ama, você ainda existe?", reagiu ela.

Larissa leu a mensagem da mãe e se declarou para ela: "Te amo mais que tudo e estou aqui por você", afirmou a sister. Bruna chorou e riu ao ler a mensagem carinhosa do pai. Aline Wirley também chorou com o recado do marido, o ator Igor Rickli, e confessou que está com saudade do amado e do filho deles.

Amanda se emocionou com a mensagem que recebeu de sua mãe. Já Sarah Aline não segurou o choro com o recado de seu pai. "Eu te amo, pai, você é meu melhor presente", disse a psicóloga. Fred também caiu no choro com o recado do irmão, que relembrou momentos marcantes que os dois viveram juntos.

Depois foi a vez de Domitila e Ricardo lerem os recados de seus familiares. A sister ficou emocionada ao ver o texto enviado por sua mãe. Já o biomédico agradeceu o carinho de sua irmã.

