BBB 23: Brothers são desconectados de duplas; Reação de Aline Wirley viraliza na web

Tadeu Schmidt anuncia que duplas estão 'definitivamente desconectadas' e reação de Aline Wirley diverte os internautas

Livres! Na noite desta quarta-feira, 18, Tadeu Schmidt revelou aos participantes do BBB 23 que eles estão definitivamente desconectados.

O brothers se reuniram na sala e foram surpreendidos pela voz do apresentador. Ele falou rapidamente sobre a Prova de Imunidade, vencida por Fred e Ricardo, o recorde da dupla que ficou mais e menos tempo, e depois fez o anúncio.

Schmidt, ainda reforçou que as provas dessa semana será em dupla. "As duplas podem se desconectar (...) Vocês estão definitivamente desconectados, mas continuam jogando como duplas até o fim da semana", disse o apresentador, deixando os participantes eufóricos.

Confira o anúncio de Tadeu Schmidt:

Recadinho do Tadeu: "Atenção, #BBB23! Vocês estão, definitivamente, desconectados. Mas continuam jogando como DUPLAS até o fim da semana" #RedeBBBpic.twitter.com/lRnwcrgmmP — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2023

Aline Wirley diverte web com reação

Os brothers ficaram felizes após Tadeu revelar que eles não precisam mais ficar conectados com sua dupla, contudo, a forma como Aline Wirley vibrou com a informação rapidamente virou assunto nas redes sociais.

"Aline comemorando ao descobrir que não vai mais precisar ficar perto do Bruno. #BBB23", comentou um internauta ao ver o vídeo da cantora vibrando muito com a novidade. "A Aline é a brasileira mais feliz da atualidade e eu posso provar", brincou outra. "A Aline descobriu que está solta do Bruno KKKKKKKK #BBB23", comentou mais um.

Vale lembrar que durante o raio-x a cantora surpreendeu ao dar sua opinião sincerona sobre Bruno Nogueira, sua dupla na casa do BBB 23. A ex-Rouge confessou que não tem sido fácil jogar com o atendente de farmácia.

"Em relação ao Bruno, gente, o Bruno está me desafiando muito, porque a gente é muito diferente, né? Ele é muito acelerado e eu estou tentando ter calma, observar o jogo, está me desafiando muito a nossa convivência. Mas é isso que tem, então eu vou colocar pra ele biscoiteiro nesse momento do jogo. Vamos ver como vai ser daqui pra frente", disse ela.

Aline comemorando ao descobrir que não vai mais precisar ficar perto do Bruno. #BBB23pic.twitter.com/xiBhSKNOY6 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 18, 2023

