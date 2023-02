BBB 23: Brothers protagonizam cena hilária após movimentarem edredom e web reage: ''Equilíbrio é tudo''

Após agitarem o edredom no BBB 23, Key Alves e Gustavo rezam e internautas repercutem a cena inusitada nas redes sociais

Após a vitória de Gustavo (27) na Prova do Líder na noite de quinta-feira, 02, o empresário e Key Alves (23) prometeram com o combinado e agitaram o edredom!

No Quarto do Líder, os dois comemoraram bastante a liderança do brother com o clima bem quente. Aproveitando a privacidade, os dois movimentaram o edredom. Porém, o que chamou atenção de quem acompanha a casa mais vigiada do Brasil foi o momento após a agitação na cama.

Os dois se sentaram e começaram a rezar. A internet não perdoou e se divertiu com a cena inusitada do casal no confinamento.

"Obrigado por hoje o Senhor ter me dado a oportunidade de ganhar a Prova. Que o Senhor sempre faça sua vontade, além das nossas", disse o fazendeiro.

Na web, os internautas comentaram sobre o momento dos dois. "Equilíbrio é tudo. Agora Gustavo e Key estão rezando", "Gustavo e Key transaram, e agora nesse exato momento estão rezando, isso que eu chamo de equilíbrio", "Achei tendência orar depois do ato", "Um pouco de droga, um pouco de salada", "As irmãs evangélicas aprovaram", disseram.

Key sofreu punição durante o momento quente com o brother. Na troca de carinhos, a atleta estava sem microfone e recebeu um aviso sonoro de que perdeu 50 estalecas como punição.

Confira o momento engraçado de Key Alves e Gustavo no BBB 23:

Key Alves e Gustavo estreiam edredom do BBB 23 pic.twitter.com/2YQyTVtPFx — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) February 3, 2023

Equilíbrio é tudo. Agora Gustavo e Key estão rezando #BBB23pic.twitter.com/4T5wPQmEl0 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 3, 2023

BBB 23: Líder, Gustavo revela quem vai indicar ao paredão

Líder da semana, Gustavo já definiu quem vai indicar ao próximo paredão do BBB 23! Em conversa com Key Alves na academia da casa mais vigiada do Brasil, o fazendeiro avaliou as opções de voto para a terceira berlinda do reality show.

Analisando o painel tático, o brother falou que já tem duas opções: "Não sei se eu coloco o Gaga [Bruno] ou a Tina", disse ele. Ao ser questionado sobre os argumentos para as indicações, o líder da semana explicou sobre Tina: "O jeito que ela fala com as pessoas, grossa. Ela nunca fez nada pra mim, mas eu não tenho afinidade com ela."

A atleta comentou sobre os votos do grupo de aliados dos dois. "Vai todo mundo no Alface [Ricardo] ou no Gaga", apostou a sister, destacando que se Ricardo for para o paredão pela votação da casa, ele tem chance de escapar pela prova Bate-Volta.

