BBB 23: Deu ruim! Key Alves sofre punição durante momento quente com Gustavo

Key Alves troca carinhos ousados com Gustavo, a produção não perdoa e ela perde estalecas no BBB 23

Durante a madrugada desta sexta-feira, 3, Key Alves foi surpreendida com uma punição da produção do BBB 23 durante um momento quente com Gustavo. A sister estava trocando carinhos com o rapaz quando recebeu o aviso de que perdeu estalecas .

No momento, Key e Gustavo estavam embaixo do edredom e trocando carinhos no quarto do líder. Porém, ela estava sem o microfone e a produção não perdoou. A jovem recebeu um aviso sonoro de que perdeu 50 estalecas como punição.

No Quarto Fundo do Mar, os brothers ainda estavam acordados e viram o aviso de punição. Eles bateram palmas e deram risadas sobre a punição de Key em um momento quente com Gustavo.

Depois dos amassos, Key e Gustavo conversaram sobre o que o Brasil está pensando sobre o momento íntimo deles. “O que o Brasil está pensando uma hora dessa?”, disse ele. E ela respondeu: “Eu não estou nem aí”. E ele rebateu: “Você está aí, eu sei que você está, sim”.

Então, ela declarou: “Nessa altura do campeonato, ninguém vai pensar nada. Senhor, me desculpa, pai. Quando a gente topa vir para cá, a gente está sujeito a tudo. Você não acha?”. E ele concordou.