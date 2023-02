BBB 23: Líder da semana, Gustavo decide quem vai indicar ao paredão

Em conversa com Key Alves após vencer Prova do Líder, Gustavo analisa opções de votos e define alvo para o próximo paredão do BBB 23

Após vencer a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 02, Gustavo (27) já definiu quem vai indicar ao próximo paredão do BBB 23!

Em conversa com Key Alves (23) na academia da casa mais vigiada do Brasil, o fazendeiro avaliou as opções de voto para a terceira berlinda do reality show.

Analisando o painel tático, o brother falou que já tem duas opções: "Não sei se eu coloco o Gaga [Bruno] ou a Tina", disse ele.

Ao ser questionado sobre os argumentos para as indicações, o líder da semana explicou sobre Tina: "O jeito que ela fala com as pessoas, grossa. Ela nunca fez nada pra mim, mas eu não tenho afinidade com ela."

A atleta comentou sobre os votos do grupo de aliados dos dois. "Vai todo mundo no Alface [Ricardo] ou no Gaga", apostou a sister, destacando que se Ricardo for para o paredão pela votação da casa, ele tem chance de escapar pela prova Bate-Volta.

"Mas eu não posso colocar ele de cara, porque eu já falei pra ele que ele não era minha opção de voto primeiro", justificou o empresário.

Em seguida, Key afirma que o importante é ter dois brothers do grupo do Quarto Deserto no paredão desta vez. A jogadora de vôlei acredita que eles votarão em DomitilaBarros ou em Gabriel Santana.

Os dois, então, falaram da situação de MC Guimê no jogo, e Key conta que conversou com o cantor. Ela disse que seu grupo está mudando o alvo: "Até pra ele não vir na gente, porque ele é o único que poderia vir na gente."

Ao finalizar a conversa, Gustavo reforça seu voto em Tina, afirmando que não tem afinidade com a jornalista. "É isso, vou pôr ela", concluiu ele.

Confira o momento:

BBB 23: Ricardo promete puxar Marvvila para o paredão

Na quinta-feira, 02, Ricardo Camargo decidiu que vai causar com sua rival dentro da casa! Em uma conversa com Bruno Nogueira na academia, ele prometeu puxar Marvvila para o paredão do Big Brother Brasil 23. O biomédico é o principal alvo dos colegas dentro da casa mais vigiada do Brasil e deve ser indicado no próximo paredão.

“Agora vem falar para não puxar ela porque ela tem um coração bom, eu também tenho e estou indo para o paredão. Ninguém observa isso. Eu já pedi desculpa, eu me redimi [pela forma que falei com ela]. Muitos famosos devem estar no meu famoso me xingando, falando: ‘Você é estúpido, falou grosso com mulher’”, disse ele, desabafando com seu aliado de jogo.

